Attualità | Modica

Lamentele a Modica per la sospensione degli uffici di urbanistica

Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 5 settembre 2025 – L’ex assessore e consigliere comunale Carmelo Abate ha sollevato una questione di grave disagio per l’utenza e i professionisti di Modica, segnalando che gli uffici comunali di urbanistica hanno sospeso il ricevimento per oltre un mese.

Abate ha definito questa situazione una vera e propria “interruzione di pubblico servizio”, che sta causando notevoli difficoltà a chi opera nel settore. Non è chiaro il motivo della sospensione, né sono state fornite informazioni su quando il servizio riprenderà regolarmente.

L’ex consigliere ha chiesto alle autorità competenti di intervenire per risolvere il problema nel più breve tempo possibile. La sospensione prolungata del servizio pubblico sta bloccando le pratiche e le attività dei tecnici, con ripercussioni negative per l’intero settore.

© Riproduzione riservata

2 commenti su “Lamentele a Modica per la sospensione degli uffici di urbanistica”

  2. Tonino Spinello

    In un periodo di ferie ove il diritto del lavoratore è sacrosanto è “normale” che si chiudano gli uffici. La cosa importante è non chiudere mai quelli delle riscossioni, in quegli uffici le ferie si programmano e il cittadino ha il servizio garantito sempre. Su questo non ci sono mai sospensioni!

