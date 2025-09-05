  • 5 Settembre 2025 -
Economia

Codacons. Famiglie spendono di più ma comprano meno, urge intervento del Governo

Tempo di lettura: 2 minuti

“Le famiglie spendono sempre di più, ma tornano a casa con meno beni. Un paradosso che fotografa la crisi del commercio al dettaglio e che rischia di aggravarsi con l’arrivo dell’autunno” – dichiara Francesco Tanasi, Segretario Nazionale Codacons.

Secondo l’analisi dell’associazione, a luglio i volumi di vendita hanno registrato un calo dello 0,2% rispetto al mese precedente, restando invariati su base annua. Nei primi sette mesi del 2025, mentre il valore delle vendite cresce dello 0,8%, i volumi segnano una flessione della stessa entità (-0,8%).

“Un dato allarmante – prosegue Tanasi – che dimostra come i rincari nei settori essenziali stiano modificando profondamente le abitudini di acquisto: le famiglie sono costrette a ridurre i consumi pur spendendo di più.”

Il vero banco di prova sarà l’autunno. Tra spese scolastiche, rincari delle bollette energetiche e nuovi aumenti dei prezzi, i consumatori potrebbero tagliare ulteriormente gli acquisti, con effetti diretti e pesanti sull’economia nazionale.

“Occorre subito un piano di sostegno concreto ai redditi e un’azione incisiva di contenimento dei prezzi. Senza interventi rapidi, l’Italia rischia di scivolare in una spirale recessiva dalle conseguenze sociali drammatiche”. – conclude Tanasi

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

