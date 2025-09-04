  • 5 Settembre 2025 -
Modica

Siringa rinvenuta nei pressi della scuola Santa Marta a Modica

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 05 Settembre 2025 – Nella mattinata del 3 settembre, intorno alle  7:30, è stata segnalata la presenza di una siringa abbandonata sul marciapiede antistante la scuola Santa Marta, lato Viale Medaglie d’Oro. L’oggetto, visibilmente pericoloso e potenzialmente infetto, giaceva a terra lungo il passaggio pedonale che ogni giorno viene attraversato da bambini e ragazzi. La presenza di siringhe abbandonate in spazi pubblici rappresenta un rischio serio per la salute, oltre che un segnale di degrado urbano. Il ritrovamento ha destato preoccupazione, poiché l’area è quotidianamente frequentata da ragazzi e famiglie. La presenza di materiale potenzialmente pericoloso in prossimità di un istituto scolastico pone, infatti, rilevanti questioni di sicurezza e decoro urbano. Fortuna che la scuola ancora non è iniziata. Le autorità competenti sono state allertate e l’ufficio ecologia ha provveduto immediatamente per la rimozione in condizioni di sicurezza, importante, oltre che necessario avviare eventuali accertamenti. L’episodio riaccende l’attenzione sulla necessità di intensificare i controlli e le attività di monitoraggio nelle aree pubbliche, con particolare riguardo ai luoghi maggiormente frequentati da minori. La comunità scolastica, e i residenti auspicano interventi immediati e misure preventive volte a garantire un ambiente sicuro e tutelato.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

1 commento su “Siringa rinvenuta nei pressi della scuola Santa Marta a Modica”

  1. Antonio

    Mi chiedo perché non vengono stanziati fondi per avere più controlli, raramente si vedono pattuglie girare per la città anche solo per fungere da deterrente. I residenti ci sentiamo non tutelati anche perché oltre a non vedere pattuglie in giro, non si riesce neanche a contattare la polizia municipale, perché il telefono non funziona (almeno, mesi fa era così).

