Monterosso Almo in festa per la 4ª Festa del Donatore Avis

Monterosso Almo – Spettacolo, magia e solidarietà in piazza San Giovanni questa sera 4 settembre. La solidarietà infatti si veste di festa. A partire dalle 21,30 la splendida piazza San Giovanni si animerà con la 4ª Festa del Donatore, un appuntamento ormai consolidato che unisce non solo l’intrattenimento ma anche la promozione della cultura della donazione.

L’evento, organizzato dall’Avis di Monterosso , con presidente Peppe Schembari, inserito nell’ambito dei Festeggiamenti San Giovanni Battista , proporrà un ricco programma che unisce spettacolo e sensibilizzazione.

A fare da filo conduttore dello spettacolo sarà la pconduzione di Andrea Barone, che presenterà la serata dal titolo “Dona un sorriso per amore”. Sul palco si alterneranno ospiti di rilievo: il mago Francesco Scimemi, che coinvolgerà il pubblico con i suoi celebri “80 minuti di folle magia. Il cantastorie Peppino Castello, noto per la sua capacità di raccontare la sicilianità con ironia e la cantante Veronica Ferrari, che porterà note e voce a completare una serata all’insegna dell’allegria.

La manifestazione non sarà solo occasione di intrattenimento, ma anche di riflessione sull’importanza della donazione, un gesto che salva vite e che unisce la comunità in un impegno civile e umano di grande valore.

“ Vogliamo che la festa sia non solo un momento di svago, ma anche un’occasione per ricordare a tutti quanto sia importante il dono – dichiarano gli organizzatori –. Donare significa regalare speranza”. L’appuntamento è quindi fissato per questa sera: musica, comicità, magia e solidarietà si incontreranno sotto il segno di San Giovanni Battista, patrono e protettore di Monterosso Almo.

