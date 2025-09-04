  • 4 Settembre 2025 -
  4 Settembre 2025
Modica | Politica

“L’Alternativa Socialista Modica”: nasce un nuovo comitato politico

Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 04 Settembre 2025 – È nato a Modica il comitato politico “L’Alternativa Socialista”, un nuovo soggetto che si propone di riportare al centro del dibattito cittadino i valori e le istanze del socialismo, adattandoli alle sfide del nostro tempo. Il gruppo, composto da “amici e compagni”, intende porsi come un “laboratorio politico e culturale” aperto al dialogo e alla collaborazione.

Il movimento si ispira alle tesi di Riccardo Lombardi sull’unità della sinistra e si arricchisce dei contributi più recenti in materia di giustizia economica e ambientale, con un esplicito riferimento agli insegnamenti di Papa Francesco.

Gli obiettivi principali del comitato sono:

  • Giustizia Sociale ed Ecologica: Il comitato si propone di combattere le disuguaglianze, affrontare la crisi climatica attraverso la transizione ecologica e promuovere una più equa distribuzione delle risorse e l’uguaglianza dei diritti.
  • Unità e rinnovamento della sinistra: L’intento è quello di recuperare lo spirito unitario della tradizione socialista, creando un nuovo soggetto inclusivo e partecipativo, capace di coinvolgere giovani, lavoratori e associazioni.
  • Approccio “glocale”: Il movimento vuole agire a livello locale, prestando attenzione ai problemi quotidiani della città, ma con una visione internazionalista. L’obiettivo è quello di creare un tessuto di solidarietà e cooperazione che rifletta la visione socialista a tutti i livelli.

“L’Alternativa Socialista Modica” si presenta come un nuovo attore nel panorama politico locale, con l’intento di contribuire attivamente al dibattito e alla vita democratica della città.

