Controlli straordinari a Modica: la Polizia di Stato intensifica la sorveglianza

MODICA, 04 Settembre 2025 – La Polizia di Stato ha intensificato i controlli sul territorio di Modica con una serie di servizi straordinari per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico. Gli interventi, che hanno visto l’impiego di pattuglie in divisa e auto civetta, si sono concentrati nelle zone più sensibili della città, sia nel centro storico che lungo la costa.

I controlli sono stati effettuati in particolare nelle aree turistiche di Modica Alta, come il Pizzo Belvedere e Piano Gesù, e nelle vie della movida estiva a Modica Bassa.

Nel corso dell’operazione, la Polizia ha identificato 250 persone e controllato 70 veicoli/motoveicoli. Sono state elevate 15 sanzioni amministrative per diverse infrazioni al Codice della Strada, tra cui l’uso del cellulare alla guida, la manomissione di scooter e il mancato utilizzo del casco.

Lungo il litorale, gli agenti hanno controllato 8 esercizi pubblici. Due di questi, uno a Ispica e uno a Modica, sono stati sanzionati per violazioni relative alla licenza di pubblica sicurezza.

I servizi di controllo, già attivi dall’inizio dell’estate, proseguiranno nelle prossime settimane e saranno ulteriormente intensificati durante i weekend per garantire la sicurezza nelle aree più affollate.

