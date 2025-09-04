  • 4 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 4 Settembre 2025 -
Cronaca | Modica

Controlli straordinari a Modica: la Polizia di Stato intensifica la sorveglianza

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 04 Settembre 2025 – La Polizia di Stato ha intensificato i controlli sul territorio di Modica con una serie di servizi straordinari per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico. Gli interventi, che hanno visto l’impiego di pattuglie in divisa e auto civetta, si sono concentrati nelle zone più sensibili della città, sia nel centro storico che lungo la costa.

I controlli sono stati effettuati in particolare nelle aree turistiche di Modica Alta, come il Pizzo Belvedere e Piano Gesù, e nelle vie della movida estiva a Modica Bassa.

Nel corso dell’operazione, la Polizia ha identificato 250 persone e controllato 70 veicoli/motoveicoli. Sono state elevate 15 sanzioni amministrative per diverse infrazioni al Codice della Strada, tra cui l’uso del cellulare alla guida, la manomissione di scooter e il mancato utilizzo del casco.

Lungo il litorale, gli agenti hanno controllato 8 esercizi pubblici. Due di questi, uno a Ispica e uno a Modica, sono stati sanzionati per violazioni relative alla licenza di pubblica sicurezza.

I servizi di controllo, già attivi dall’inizio dell’estate, proseguiranno nelle prossime settimane e saranno ulteriormente intensificati durante i weekend per garantire la sicurezza nelle aree più affollate.

575853
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube