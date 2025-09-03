  • 4 Settembre 2025 -
Attualità | Modica | Slider

Modica Alta. I residenti del Pizzo Belvedere chiedono sicurezza e tranquillità

  • 3
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 3 settembre 2025 – Gli abitanti del quartiere Pizzo Belvedere e delle strade limitrofe hanno inviato una lettera aperta al Sindaco di Modica per denunciare una situazione di degrado e insicurezza che, a loro dire, si protrae da tempo. La missiva, inviata per conoscenza anche alla Prefettura e alla Questura di Ragusa, chiede un intervento immediato da parte delle autorità.

I residenti lamentano una “situazione invivibile” che sta compromettendo la loro qualità della vita. Tra i punti principali sollevati ci sono: schiamazzi notturni con motorini che , con i loro rumori e clacson, disturbano gravemente il riposo e la salute psichica degli abitanti,  Già dal pomeriggio, i veicoli sfrecciano a velocità eccessiva, mettendo in pericolo non solo i residenti, ma anche i turisti che visitano il centro storico di Modica.  La situazione è aggravata dalla presenza di attività illecite, come lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti, che contribuiscono a creare un clima di insicurezza.

Per risolvere questi problemi, gli abitanti propongono al Sindaco di istituire misure che limitino l’accesso veicolare al solo passaggio dei residenti.

“Ci riserviamo da parte nostra di attuare in futuro con ogni mezzo di disobbedienza civile per difendere i nostri diritti alla salute pubblica”. Questo sottolinea la determinazione dei cittadini a far valere le proprie ragioni, qualora le richieste non vengano ascoltate.

3 commenti su “Modica Alta. I residenti del Pizzo Belvedere chiedono sicurezza e tranquillità”

  1. Piero

    Se non erro è già da parecchio che la zona non è accessibile ai non residenti. Il problema è che mancano i controlli e non c’è il personale per farlo, quindi, Sig. Sindaco, che facciamo? Facciamo le ronde? Ci facciamo giustizia da noi? Qualcosa si deve pur fare, e non solo per il quartiere Pizzo ma per tutto il territorio modicano perchè di questi scapestrati e/o di questa bande, a Modica, ne abbiamo fin troppe. Si parli con il Prefetto, con la Polizia, i Carabinieri, oppure si aumentino i V.V.U.U., insomma si trovi il sistema altrimenti andrà a finir male!

    10
  2. "Pizzaiolo"

    @Piero
    “E’ tutto sotto controllo” la solita risposta dell’Amministrazione! anzi smettetela di lamentarvi perchè date una immagine negativa della città sempre secondo la Sindaca e i suoi amministratori!Cose da pazzi!

    4
  3. MarcoAntonio

    @Piero
    “E’ tutto sotto controllo” la solita risposta dell’Amministrazione! anzi smettetela di lamentarvi perchè date una immagine negativa della città sempre secondo la Sindaca e i suoi amministratori!Cose da pazzi!

    3

