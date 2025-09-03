FRIGINTINI (MODICA), 3 settembre 2025 – La preparazione del Frigintini Calcio prosegue a ritmi serrati e con risultati incoraggianti, in vista dell’inizio della nuova stagione. I rossoblu di mister Ciccio Di Rosa hanno ripreso gli allenamenti al “Vincenzo Barone” con l’obiettivo di affinare l’intesa e consolidare i principi di gioco.

Salva