Rapina con spaccata in gioielleria a Gela: arrestati due minorenni (VIDEO)

L’arresto è stato eseguito in seguito a un’ordinanza di custodia cautelare in istituto penale, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta.
Nel pomeriggio del 19 agosto, in via Damaggio Fischetti, due persone con il volto coperto e indossando tute da lavoro e guanti, hanno assaltato la gioielleria “The time”. Con una violenza inaudita, hanno sfondato la vetrina blindata usando delle mazze da carpentiere, senza curarsi della presenza di passanti e clienti all’interno del negozio.
Una volta infranto il vetro, i rapinatori hanno arraffato orologi e monili in oro per un valore di circa 40mila euro, nonostante il tentativo del proprietario di fermarli. Dopo la razzia, sono fuggiti a piedi.
Le indagini, condotte dalla Polizia del Commissariato di Gela e coordinate dalla Procura della Repubblica per i minorenni, hanno permesso di risalire rapidamente ai responsabili. Gli investigatori hanno individuato delle macchie di sangue lasciate da uno dei malviventi, che si era ferito durante l’azione, e hanno trovato le tute e i guanti usati nella rapina in un parcheggio vicino.
Determinante è stata l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza cittadina. Le telecamere hanno ricostruito non solo il momento della rapina, ma anche le fasi precedenti e successive, mostrando come i due minori avessero acquistato le mazze in alcuni negozi della zona e il percorso di fuga, durante il quale uno dei due era visibilmente ferito alla mano.
I due giovani, già noti agli investigatori, dovranno ora rispondere delle accuse mosse nei loro confronti. La Polizia ha sottolineato che le indagini sono in corso e che la responsabilità degli indagati sarà accertata solo dopo una sentenza definitiva.