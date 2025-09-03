Rapina con spaccata in gioielleria a Gela: arrestati due minorenni (VIDEO)

GELA, 03 Settembre 2025 – La Polizia di Stato ha tratto in arresto due minorenni, un sedicenne e un diciassettenne, accusati di aver perpetrato una violenta rapina in una gioielleria di Gela lo scorso 19 agosto. I due giovani sono indagati per rapina aggravata, danneggiamento e detenzione di armi.

