Modica | Sport

Modica Calcio, colpo in difesa: arriva Simone Brugaletta?

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 02 Agosto 2025 -Il Modica Calcio non ha abbandonato il  mercato e continua a monitorarlo per la sua campagna di rafforzamento per la prossima stagione. Dopo una serie di acquisti mirati in ogni reparto, la società sembra concentrarsi ora sulla difesa, un’area che necessita di ulteriori rinforzi per garantire solidità e affidabilità. E proprio in quest’ottica, la dirigenza ha messo nel mirino un nome di spessore: Simone Brugaletta.

Si tratta di un esperto difensore centrale, nativo proprio della città della Contea (la mamma è modicana). Brugaletta, 31 anni, porterebbe con sé non solo l’esperienza maturata in diverse piazze importanti, ma anche una profonda conoscenza dell’ambiente e una grande motivazione. Non è un caso che suo padre, l’ex attaccante Tonino Brugaletta, sia stato notato domenica scorsa sugli spalti del “Vincenzo Barone”, un segnale che non è passato inosservato ai più attenti.

Nelle ultime stagioni, Simone ha dimostrato di essere un elemento prezioso in diverse squadre, tra cui Acireale, Ragusa e Santa Maria Cilento, dove è stato un titolare inamovibile. La sua ultima avventura è stata al Sant’Agata, dove ha confermato le sue doti di leader e la sua capacità di guidare il reparto arretrato.

L’arrivo di Brugaletta, se confermato, darebbe al Modica un innesto di alto livello, un difensore roccioso e affidabile che conosce bene il campionato e le sue dinamiche. La trattativa sembra essere a un buon punto e i tifosi rossoblu non vedono l’ora di vederlo indossare la maglia della squadra della sua città. Il suo acquisto segnerebbe un passo importante nella costruzione di una squadra competitiva e ambiziosa, pronta a lottare per i vertici della classifica.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

