Emilio Fede è morto a 94 anni

Milano, 2 settembre 2025 — È morto Emilio Fede. Il celebre giornalista, ex direttore del TG4, si è spento oggi all’età di 94 anni nella residenza San Felice di Segrate, alle porte di Milano, dove era ricoverato da tempo. Le sue condizioni di salute si erano aggravate nelle ultime ore, sebbene, secondo quanto riferito da una persona vicina alla famiglia, fosse rimasto lucido fino a ieri.

La notizia del suo decesso è stata confermata da fonti vicine alla famiglia. Al capezzale del padre era presente la figlia Sveva, che, rivolgendosi ai giornalisti, ha sottolineato come il padre si sarebbe sentito onorato del loro affetto e della loro vicinanza in questo momento difficile. “Noi non avremmo voluto che la notizia uscisse fino a che le cose non si fossero risolte”, ha spiegato Sveva, “ma alla fine avete saputo e abbiamo pensato che era una bella cosa perché lui si meritava questo saluto e questo cenno d’onore da parte di tutti i suoi colleghi”.

Emilio Fede, volto storico del giornalismo televisivo italiano, ha segnato un’epoca con la sua lunga carriera, diventando una figura centrale nel panorama mediatico del Paese.

Salva