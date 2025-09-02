Lite in Via Roma a Ragusa: uomo ferito e trasportato in ospedale

RAGUSA, 02 Settembre 2025 – Attimi di tensione e paura ieri sera in via Roma, a Ragusa, dove una violenta rissa ha interrotto la tranquillità della zona, lasciando un uomo ferito. L’episodio è avvenuto all’angolo con corso Vittorio Veneto, proprio mentre numerosi fedeli stavano lasciando la Cattedrale dopo aver assistito alla rappresentazione del martirio di San Giovanni Battista. Un vittoriese di 40 anni, è rimasto ferito in seguito alla violenta colluttazione. L’uomo aveva sangue alla testa. E’ stato aggredito a colpi di bottiglia ed è stato necessario il ricorso egli operatori sanitari del 118 che sono intervenuti per accompagnarlo in ospedale. Non versa in pericolo di vita. Gli aggressori sarebbero due o tre extracomunitari. Sul posto i carabinieri per le indagini del caso. Al vaglio le immagini delle telecamere della videosorveglianza comunale. In transito anche alcune persone che avevano finito di assistere alla rappresentazione del martirio di San Giovanni Battista in cattedrale e che si sono trovate catapultate in uno scenario da guerriglia. L’episodio è accaduto in via Roma, all’angolo con corso Vittorio Veneto.

