  • 4 Settembre 2025 -
Cronaca | News in primo piano | Ragusa

Ragusa Ibla: ragazza aggredita da un Cane, proprietario fugge

Tempo di lettura: 2 minuti

RAGUSA IBLA, 02 settembre 2025  – Paura in Piazza della Repubblica a Ragusa Ibla, dove una ragazza è stata aggredita da un cane domenica scorsa, poco prima di mezzogiorno. L’episodio, reso noto solo in queste ore, ha richiesto l’intervento del 118 e le successive cure al pronto soccorso per la giovane.

L’aggressione è avvenuta vicino al supermercato Despar. Secondo la testimonianza, la ragazza è stata azzannata da un cane di media taglia, descritto come un meticcio di colore nero con una macchia bianca sotto il collo. Al momento dell’attacco, l’animale era accompagnato da un uomo di circa 70 anni. Quest’ultimo, tuttavia, non ha prestato alcun soccorso e si è allontanato subito dopo l’accaduto, lasciando la ragazza a terra.

Il padre della vittima ha lanciato un appello su Facebook per rintracciare l’uomo e il cane, chiedendo a chiunque abbia assistito alla scena di mettersi in contatto con la Polizia Locale di Ragusa. Le autorità stanno già indagando sull’episodio e le testimonianze potrebbero essere cruciali per risalire al responsabile.

3 commenti su “Ragusa Ibla: ragazza aggredita da un Cane, proprietario fugge”

  1. Jack

    Ma che bravi gli amanti dei cani, quelli che adorano i cani e disprezzano le persone, i cani sono migliori delle persone. Bravi!
    Il mondo al contrario come raccontava Vannacci, ma siamo al disastro totale invece, gente che spende più soldi per la toilette dei cani che per aiutare i bambini bisognosi, un mondo da cancellare. Vergogna!
    Grandioso il proprietario del cane che è scappato come un coniglio invece di aiutare o soccorrere la ragazza in difficoltà.

  2. Gino

    Eccoli i nostri proprietari degli amici a quattro zampe, naturalmente di tutta l’erba non possiamo farne un fascio.
    Hanno ridotto le città, e non solo le città anche alle spiagge, in un pisciatoio, per non parlare degli escrementi lasciati dappertutto. Chi possiede un cane è pregato di far fare i propri bisogni in casa propria, e non davanti alle porte di negozi e case degli altri. E portare il cane al guinzaglio con museruola. Altrimenti lo tenete a casa vostra.

  3. Peppe

    Gino, hanno ridotto Modica in un pisciatoio e cacatoio per cani, a coloro che hanno cani presi dal canile comunale vengono ridotti i tributi comunali.
    Oltre al danno la beffa.
    Occorre una tassa per i possessori dei cani per le spese di bonifica e disinfezione, non esoneri di tasse.

