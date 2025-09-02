Ragusa Ibla: ragazza aggredita da un Cane, proprietario fugge

RAGUSA IBLA, 02 settembre 2025 – Paura in Piazza della Repubblica a Ragusa Ibla, dove una ragazza è stata aggredita da un cane domenica scorsa, poco prima di mezzogiorno. L’episodio, reso noto solo in queste ore, ha richiesto l’intervento del 118 e le successive cure al pronto soccorso per la giovane.

L’aggressione è avvenuta vicino al supermercato Despar. Secondo la testimonianza, la ragazza è stata azzannata da un cane di media taglia, descritto come un meticcio di colore nero con una macchia bianca sotto il collo. Al momento dell’attacco, l’animale era accompagnato da un uomo di circa 70 anni. Quest’ultimo, tuttavia, non ha prestato alcun soccorso e si è allontanato subito dopo l’accaduto, lasciando la ragazza a terra.

Il padre della vittima ha lanciato un appello su Facebook per rintracciare l’uomo e il cane, chiedendo a chiunque abbia assistito alla scena di mettersi in contatto con la Polizia Locale di Ragusa. Le autorità stanno già indagando sull’episodio e le testimonianze potrebbero essere cruciali per risalire al responsabile.

