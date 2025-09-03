Auto si capovolge sulla Scicli-Modica

Scicli, 3 settembre 2025 – Un incidente stradale sulla strada provinciale che collega Scicli a Modica. Una Fiat 500 di colore bianco, condotta da una giovane sciclitana, si è ribaltata in località Spana, nei pressi del distributore di benzina.

Ancora da chiarire la dinamica esatta del sinistro. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118 per prestare assistenza.

Il ribaltamento dell’auto ha causato rallentamenti e disagi alla circolazione, con il traffico che è stato gestito dalle forze dell’ordine ( sul posto carabinieri e polizia locale e vigili del fuoco. Saranno loro a effettuare i rilievi necessari per stabilire le cause che hanno portato l’auto a capovolgersi.

