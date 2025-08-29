Codacons, Inflazione. Estate 2025 all’insegna dei rincari: vacanze e scuola sotto stangata

Il Codacons denuncia come l’estate 2025 sia stata caratterizzata da rincari record che hanno colpito duramente i bilanci elle famiglie.

Ad agosto l’inflazione si attesta al +1,6% su base annua, un aumento che si traduce in 526 euro in più all’anno per la famiglia tipo e 716 euro per un nucleo con due figli. Il cosiddetto “caro-vacanze” colpisce in particolare i servizi turistici: voli nazionali +23,5%, traghetti +7,8%, pacchetti vacanza +10,4%. In crescita anche case vacanza e B&B +6% e i servizi ricreativi e sportivi come lidi, piscine e palestre +6,8%. Alla stangata estiva si aggiunge ora quella di settembre, legata al ritorno a scuola, con materiale di cartoleria +4,8% e libri scolastici +3,8%.

“Siamo davanti a rincari che hanno reso proibitive le vacanze per milioni di famiglie e che ora rischiano di colpire con forza anche il rientro a scuola – spiega Francesco Tanasi, giurista e Segretario Nazionale Codacons – Il Codacons chiede al Governo di adottare subito misure concrete e incisive per contenere l’esplosione dei prezzi, introdurre strumenti di sostegno alle famiglie e impedire che turismo e istruzione diventino beni di lusso accessibili solo a pochi”.

Il Codacons ribadisce la propria disponibilità a intraprendere tutte le iniziative necessarie, anche in sede legale e istituzionale, per tutelare i consumatori da aumenti ingiustificati e difendere il potere d’acquisto delle famiglie italiane.

