  • 29 Agosto 2025 -
Cronaca giudiziaria | Modica | News in primo piano

Revocati i domiciliari per un 23enne arrestato a Modica, il Tribunale del Riesame ha ritenuto ridotto il quadro indiziario

Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 29 Agosto 2025 – Il Tribunale del Riesame ha revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari a Tudurescu Daniel, il giovane precedentemente coinvolto in un’indagine per aggressione a casa di un modicano, per un presunto debito di droga. La decisione è stata presa a seguito dell’udienza tenutasi lo scorso 28 agosto.

La richiesta di revoca era stata presentata dall’avvocato Martino Modica (foto). Il Tribunale del Riesame ha motivato la sua decisione ritenendo “ridotto il quadro indiziario a carico dell’indagato”.

I fatti risalgono alla notte del 6 dicembre 2024, quando gli indagati, un gambiano, una italiana e un rumeno, si sarebbero introdotti con un pretesto nell’alloggio della vittima, presso una casa vacanze a Modica, aggredendola brutalmente e rapinandola di effetti personali di valore, tra cui orologi, abiti griffati e denaro, nel contesto di un presunto debito legato allo spaccio di stupefacenti. Infatti, secondo quanto emerso dalle indagini, la vittima, un uomo di 25 anni, avrebbe acquistato dai tre delle dosi di cocaina in quanto assuntore, senza corrispondere la somma dovuta.

Nel corso della perquisizione presso l’abitazione della donna, è stata rinvenuta la somma di 4.300 euro in contanti, che è stata sequestrata in quanto ritenuta provento dell’attività di spaccio.

A seguito dell’esecuzione del provvedimento restrittivo, il gambiano e l’italiana sono stati condotti in carcere, la donna a La Spezia e l’uomo presso la Casa Circondariale di Ragusa, mentre il rumeno è stato posto agli arresti domiciliari.

La revoca della misura cautelare ripristina la libertà del giovane, in attesa del proseguo dell’iter giudiziario.

575377
© Riproduzione riservata

