Cronaca | Modica | News in primo piano | Ragusa | Scicli

Pastore ferito a Scicli: trasferito a Ragusa per un delicato intervento

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica,  28 Agosto 2025 – Proseguono le indagini sul misterioso ferimento di un pastore di 45 anni, avvenuto in Contrada Fondo Oliva a Scicli. L’uomo, in gravi condizioni, è stato trasferito all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa per essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico di natura ortopedica. Il trasferimento è avvenuto dopo un consulto con il primario di Rianimazione dell’Ospedale Maggiore di Modica, Rosario Trombadore.
L’ipotesi principale al vaglio dei carabinieri è quella di un incidente di caccia o bracconaggio, dato che la stagione venatoria non è ancora iniziata. Tuttavia, la vicenda presenta ancora numerosi punti oscuri. Tra le piste seguite, sebbene non ci siano conferme ufficiali, si indaga anche in ambito familiare.
Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato ferito accidentalmente dal fratello minore, come la stessa vittima avrebbe riferito ai militari.
Il soccorso si è rivelato complicato: gli operatori del 118, allertati dalla madre del pastore, hanno avuto difficoltà a individuare e raggiungere il luogo. I soccorritori sono stati infine accompagnati da un fuoristrada, probabilmente guidato da un familiare. Nonostante la grave perdita di sangue, il pastore, che pare fosse ancora cosciente, avrebbe dichiarato di essere stato vittima di un incidente di caccia.
La dinamica esatta e le circostanze del ferimento restano da chiarire. L’uomo è attualmente ricoverato in attesa dell’operazione.

© Riproduzione riservata

