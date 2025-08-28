Scicli. Venerdi niente raccolta ingombranti nel CCR di contrada San Biagio

Scicli – Il Comune di Scicli comunica la sospensione per domani giorno 29 agosto della raccolta di rifiuti ingombranti presso l’area comunale CCR di contrada San Biagio.

La sospensione è indipendente dalla volontà del Comune e della ditta Impregico ed è dovuta a problemi legati alla gestione dei quantitativi di alcuni rifiuti differenziati: le piattaforme di conferimento non riescono a ricevere volumi adeguati rispetto alla quantità di rifiuti prodotti nel mese di agosto.

La sospensione del servizio è stata assunta anche per evitare rallentamenti del servizio ordinario di raccolta rifiuti.

