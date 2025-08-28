Miglioramento antisismico: oltre 30 milioni per gli Ospedali di Comiso e la RSA e il Paternò Arezzo di Ragusa

Palermo, 28 Agosto 2025 – Al via tre importanti interventi di miglioramento antisismico che riguarderanno gli Ospedali “Regina Margherita” di Comiso, “Maria Paternò Arezzo” di Ragusa Ibla e la Residenza Sanitaria Assistenziale di Ragusa rispettivamente per 15,2 milioni di euro, 11,2 milioni di euro e 4,2 milioni di euro, vale a dire un totale di oltre 30 milioni.

“La firma dei contratti finalizzati all’adeguamento e al miglioramento antisismico delle tre strutture sanitarie – dichiara il capogruppo FDI all’ARS, on. Giorgio Assenza – è un’ottima notizia che testimonia la centralità del nostro territorio e ne consolida la posizione. Si trattava di un appalto il cui iter era rimasto bloccato per oltre dieci anni e mi ritengo molto soddisfatto per aver contribuito ad accelerarne le procedure e a scongiurare la perdita dei fondi. Ringrazio la Direzione Strategica dell’ASP di Ragusa, il Direttore generale, Giuseppe Drago, l’assessorato regionale della Salute e la Protezione Civile regionale per l’ottimo risultato raggiunto”.

