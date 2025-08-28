  • 28 Agosto 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Close this search box.
  • 28 Agosto 2025 -
Comiso | Politica regionale | Ragusa

Miglioramento antisismico: oltre 30 milioni per gli Ospedali di Comiso e la RSA e il Paternò Arezzo di Ragusa

Assenza: “Soddisfatto per aver contribuito al risultato”
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Palermo, 28 Agosto 2025 – Al via tre importanti interventi di miglioramento antisismico che riguarderanno gli Ospedali “Regina Margherita” di Comiso, “Maria Paternò Arezzo” di Ragusa Ibla e la Residenza Sanitaria Assistenziale di Ragusa rispettivamente per 15,2 milioni di euro, 11,2 milioni di euro e 4,2 milioni di euro, vale a dire un totale di oltre 30 milioni.

“La firma dei contratti finalizzati all’adeguamento e al miglioramento antisismico delle tre strutture sanitarie – dichiara il capogruppo FDI all’ARS, on. Giorgio Assenza – è un’ottima notizia che testimonia la centralità del nostro territorio e ne consolida la posizione. Si trattava di un appalto il cui iter era rimasto bloccato per oltre dieci anni e mi ritengo molto soddisfatto per aver contribuito ad accelerarne le procedure e a scongiurare la perdita dei fondi. Ringrazio la Direzione Strategica dell’ASP di Ragusa, il Direttore generale, Giuseppe Drago, l’assessorato regionale della Salute e la Protezione Civile regionale per l’ottimo risultato raggiunto”.

575282
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube