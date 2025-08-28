  • 28 Agosto 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Close this search box.
  • 28 Agosto 2025 -
Cronaca | Modica | News in primo piano

Addio a Roberta Occhipinti, la soccorritrice del 118 morta in un tragico incidente

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 28 Agosto 2025 – Saranno celebrati sabato alle 16, presso il Santuario Madonna delle Grazie, i funerali di Roberta Occhipinti, la 59enne autista soccorritrice del 118 tragicamente scomparsa in un incidente stradale mercoledì sera. La comunità si prepara a dare l’ultimo saluto a una donna che ha dedicato la sua vita ad aiutare gli altri.

L’incidente è avvenuto  sulla strada Ragusa-mare. Secondo le prime ricostruzioni, Roberta Occhipinti aveva appena terminato il suo turno di lavoro quando la sua auto si è scontrata con un altro veicolo. Le circostanze esatte dell’impatto sono ancora al vaglio delle autorità.

Subito dopo lo scontro, la donna è stata soccorsa e trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa. Nonostante gli sforzi disperati dei medici, le sue condizioni erano troppo gravi e la 59enne è deceduta poco dopo il suo arrivo in ospedale.

La scomparsa di Roberta Occhipinti lascia un grande vuoto non solo nella sua famiglia, ma anche tra i colleghi del 118, che la ricordano per la sua professionalità e la sua dedizione. La sua morte ha scosso profondamente la comunità locale, che si stringe attorno ai suoi cari in questo momento di dolore.

Il presidente dell’Aasi, Stefano Casabianca, ha proposto al sindaco di Modica di intitolare un luogo pubblico a Roberta Occhipinti, così che il suo nome resti legato per sempre alla città che ha servito con cuore e passione.

575285
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube