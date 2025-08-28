Addio a Roberta Occhipinti, la soccorritrice del 118 morta in un tragico incidente

MODICA, 28 Agosto 2025 – Saranno celebrati sabato alle 16, presso il Santuario Madonna delle Grazie, i funerali di Roberta Occhipinti, la 59enne autista soccorritrice del 118 tragicamente scomparsa in un incidente stradale mercoledì sera. La comunità si prepara a dare l’ultimo saluto a una donna che ha dedicato la sua vita ad aiutare gli altri.

L’incidente è avvenuto sulla strada Ragusa-mare. Secondo le prime ricostruzioni, Roberta Occhipinti aveva appena terminato il suo turno di lavoro quando la sua auto si è scontrata con un altro veicolo. Le circostanze esatte dell’impatto sono ancora al vaglio delle autorità.

Subito dopo lo scontro, la donna è stata soccorsa e trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa. Nonostante gli sforzi disperati dei medici, le sue condizioni erano troppo gravi e la 59enne è deceduta poco dopo il suo arrivo in ospedale.

La scomparsa di Roberta Occhipinti lascia un grande vuoto non solo nella sua famiglia, ma anche tra i colleghi del 118, che la ricordano per la sua professionalità e la sua dedizione. La sua morte ha scosso profondamente la comunità locale, che si stringe attorno ai suoi cari in questo momento di dolore.

Il presidente dell’Aasi, Stefano Casabianca, ha proposto al sindaco di Modica di intitolare un luogo pubblico a Roberta Occhipinti, così che il suo nome resti legato per sempre alla città che ha servito con cuore e passione.

