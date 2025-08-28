Turismo in crisi in provincia di Ragusa: tra cause e responsabilità

RAGUSA, 28 Agosto 2025 – L’estate 2025 si sta rivelando una stagione deludente per il turismo nella provincia di Ragusa, con un calo evidente di arrivi e presenze. Mentre gli operatori del settore cercano di analizzare le ragioni di questo insuccesso, le polemiche non tardano ad arrivare, specialmente dopo alcune dichiarazioni che hanno sollevato un polverone.

La vicepresidente di Federalberghi Ragusa, Rosa Maria Chiaramonte, ha recentemente minimizzato l’impatto di due fattori cruciali: il calo di performance dell’aeroporto di Comiso e le difficoltà di viabilità legate ai lavori sulla superstrada Catania-Ragusa. Secondo Chiaramonte, queste problematiche non sarebbero le cause principali del flop turistico. Un’affermazione che, come sottolineato dal Comitato a Difesa e Sviluppo dell’Aeroporto degli Iblei, suona come un tentativo di arrampicarsi sugli specchi e scaricare le responsabilità altrove.

Il Comitato, in una nota, critica duramente le parole di Chiaramonte, definendole “prive di capacità di analisi e di lungimiranza”. A loro avviso, la vicepresidente di Federalberghi starebbe cercando di distogliere l’attenzione dai veri problemi, puntando il dito contro una presunta mancanza di promozione del territorio ibleo.

Tuttavia, il Comitato ribadisce che per quanto si possa promuovere un’area, se i costi e le difficoltà per raggiungerla sono eccessivi, il turismo è destinato a soffrire. L’aeroporto di Comiso, gestito da SAC, e i lavori infiniti sulla Catania-Ragusa sono considerati dal Comitato gli ostacoli principali che stanno isolando la provincia di Ragusa, compromettendone lo sviluppo turistico ed economico.

La situazione attuale, secondo il Comitato, richiede un’assunzione di responsabilità e non un gioco di scaricabarile, arrivando a chiedere apertamente le dimissioni di chi, a loro dire, non starebbe facendo gli interessi del territorio.

