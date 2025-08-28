  • 28 Agosto 2025 -
Politica | Ragusa

Punta di Mola merita dignità: PD Ragusa presenta mozione in Consiglio comunale

Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa – “La zona di Punta di Mola, nel periodo estivo, accoglie migliaia di residenti e turisti ma continua a essere trascurata dall’Amministrazione comunale. L’unica piccola spiaggia disponibile versa in condizioni di degrado, priva di servizi essenziali come pulizia quotidiana, postazione di salvataggio, passerelle sicure e contenitori per i rifiuti”. Lo dichiarano i membri del Gruppo consiliare del Partito Democratico al Consiglio comunale di Ragusa, Peppe Calabrese, Giuseppe Podimani e Mario Chiavola, che annunciano: “Per questo motivo abbiamo presentato una mozione in Consiglio comunale con cui chiediamo interventi concreti e immediati:

installazione di una torretta con bagnino per garantire la sicurezza;
pulizia quotidiana della spiaggia e decoro del percorso di accesso;
realizzazione di una passerella a norma fino alla battigia;
spostamento della doccia in prossimità della scala o adeguamento del tratto di collegamento;
valutare la possibilità di espropriare di un tratto di spiaggia privata, oggi inutilizzata, per restituirla alla fruizione dei cittadini”.
“Non è accettabile – spiegano i consiglieri dem – che migliaia di persone, tra residenti e turisti, siano costrette ad ammassarsi in pochi metri quadri di arenile, tra scogli e alghe in putrefazione, mentre altre aree del litorale ricevono servizi regolari. La nostra iniziativa – concludono i tre – nasce dall’ascolto dei cittadini di Punta di Mola, che ci hanno segnalato la situazione, e dal dovere di proporre soluzioni concrete per garantire a tutti pari dignità e condizioni di fruizione del mare”.

© Riproduzione riservata

