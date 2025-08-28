  • 28 Agosto 2025 -
  • 28 Agosto 2025 -
Politica | Ragusa

Raddoppio Ragusa-Mare, Campo: “Cassì, sindaco vicepresidente Provincia ed esponente di FI, non ha più scuse”

Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa – “Il raddoppio della Sp 25, Ragusa-Marina di Ragusa, non è una questione più rinviabile. Cassì, da sindaco di Ragusa, da vicepresidente del Libero Consorzio e da esponente di Forza Italia (partito di governo a Palermo e a Roma) non ha più scuse: ha tutte le possibilità per farsi finanziare un progetto che non può rimanere nei cassetti ma che invece deve vedere una accelerazione”. Lo dice la deputata regionale del Movimento 5 Stelle di Ragusa, Stefania Campo, riferendosi all’importantissimo asse viario che collega il capoluogo ibleo alla sua località balneare. “Si tratta – prosegue Campo – anche dell’unica arteria che consente alle centinaia di migliaia di residenti, pendolari, turisti e visitatori quotidiani, che arrivano da Catania, dal calatino, dal siracusano e dal resto dell’intera Sicilia, di raggiungere Marina di Ragusa, le varie spiagge e i borghi di mare che costellano la riviera iblea da Punta Secca a Playa Grande, durante la lunga stagione balneare e turistica. Non solo: Marina di Ragusa è diventata una località dove tantissimi ragusani risiedono tutto l’anno, continuando però a lavorare a Ragusa. Si rende dunque necessario quanto prima un intervento, anche per il fatto che l’arteria è tristemente nota per la sua pericolosità: carreggiata stretta (a singola corsia per senso di marcia per circa 15 km), intersezioni pericolose per l’ingresso alle varie contrade di campagna e alle tantissime strutture ricettive disseminate lungo il percorso e volumi di traffico superiori alla capacità provocano code, disagi, disservizi e rallentamenti. Se Cassì ha davvero le giuste interlocuzioni con i maggiorenti del proprio partito riprenda dunque in mano un progetto che esiste, e cerchi le somme per adeguarlo in modo definivo per la redazione di un progetto esecutivo o si individuino nuove linee di finanziamento e reperimento delle risorse in conseguenza della titolarità di una progettazione già esecutiva immediatamente cantierabile”.

© Riproduzione riservata

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

