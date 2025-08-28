Pozzallo. Relazione annuale del Sindaco discussa dal Consiglio Comunale

Pozzallo – La relazione annuale del Sindaco è stata presentata ieri sera nel Consiglio Comunale

di Pozzallo. La relazione, illustrata dallo stesso primo cittadino, è stata criticata da alcuni Consiglieri Comunali di opposizione. Tutti i dati economici sono nettamente positivi. Pozzallo è una città in grande crescita con il suo porto, il commercio e il turismo.

Il boom turistico di queste ultime settimane è un esempio tangibile di come la città è diventata sempre più una località attrattiva. I dati bancari registrano un aumento dei fatturati di tutte le attività commerciali. Il porto conferma i notevoli progressi di questi ultimi anni, con un aumento dei traffici

commerciali marittimi. Il numero dei passeggeri da e del per Malta rimangono notevoli e sono quelli dello stesso anno (quasi 250.000 passeggeri al 31 luglio 2025), nonostante l’entrata in

funzione del nuovo catamarano da Marina di Ragusa, anzi si registra un aumento del numero degli automezzi mezzi civili e commerciali trasportati.

Numerose opere pubbliche sono state realizzate e altri cantieri saranno aperti le prossime settimane. I servizi sociali garantiscono con grande impegno le fasce più svantaggiate.

La relazione è il quadro di una Città in crescita e in grande espansione, sempre più polo economico di riferimento per tutto il sud-est della Sicilia.

