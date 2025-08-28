Rifiuti e fumarole a Vittoria. Scuderi(FDI): “Aiello ha fallito le promesse”

Vittoria – “La denuncia video dell’ambientalista Riccardo Zingaro, che evidenzia la drammatica situazione in contrada Montecalvo, non può e non deve passare inosservata. Le immagini parlano da sole: rifiuti speciali, persino fitofarmaci, abbandonati come se nulla fosse, in un quadro che rappresenta una minaccia per la salute pubblica e l’ambiente”. Così interviene il consigliere comunale di Vittoria, Giuseppe Scuderi, esponente di Fratelli d’Italia, che esprime profonda preoccupazione per le condizioni in cui versa il territorio. “Non posso che condividere le parole di Zingaro: perché il Comune di Vittoria e quelli limitrofi non sono riusciti a mettere in atto soluzioni efficaci per contrastare l’abbandono indiscriminato dei rifiuti?” si chiede Scuderi.

Il consigliere punta il dito contro l’amministrazione Aiello, accusandola di inadempienza: “Durante la campagna elettorale e subito dopo l’insediamento, l’amministrazione aveva promesso che avrebbe risolto in pochi mesi queste emergenze. Sono passati anni, eppure ci ritroviamo a parlare degli stessi problemi, aggravati da una gestione inefficiente e da un’assenza di interventi strutturali”. Scuderi evidenzia anche un altro problema critico: quello delle fumarole. “L’estate di Scoglitti e di Vittoria è stata devastata da questa piaga, che continua a compromettere la qualità della vita dei cittadini e l’immagine turistica della nostra città. Non è tollerabile che, di fronte a un fenomeno così evidente e dannoso, l’amministrazione rimanga inerme”. Il consigliere conclude chiedendo un’azione immediata e concreta: “È necessario un piano d’emergenza ambientale che coinvolga le amministrazioni locali, le forze dell’ordine e le associazioni ambientaliste. Non servono ulteriori promesse, ma interventi mirati e risolutivi. Vittoria merita rispetto e tutela, e noi continueremo a vigilare affinché le istituzioni facciano finalmente la loro parte”.

