  • 28 Agosto 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Close this search box.
  • 28 Agosto 2025 -
Politica | Vittoria

Rifiuti e fumarole a Vittoria. Scuderi(FDI): “Aiello ha fallito le promesse”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria – “La denuncia video dell’ambientalista Riccardo Zingaro, che evidenzia la drammatica situazione in contrada Montecalvo, non può e non deve passare inosservata. Le immagini parlano da sole: rifiuti speciali, persino fitofarmaci, abbandonati come se nulla fosse, in un quadro che rappresenta una minaccia per la salute pubblica e l’ambiente”. Così interviene il consigliere comunale di Vittoria, Giuseppe Scuderi, esponente di Fratelli d’Italia, che esprime profonda preoccupazione per le condizioni in cui versa il territorio. “Non posso che condividere le parole di Zingaro: perché il Comune di Vittoria e quelli limitrofi non sono riusciti a mettere in atto soluzioni efficaci per contrastare l’abbandono indiscriminato dei rifiuti?” si chiede Scuderi.

Il consigliere punta il dito contro l’amministrazione Aiello, accusandola di inadempienza: “Durante la campagna elettorale e subito dopo l’insediamento, l’amministrazione aveva promesso che avrebbe risolto in pochi mesi queste emergenze. Sono passati anni, eppure ci ritroviamo a parlare degli stessi problemi, aggravati da una gestione inefficiente e da un’assenza di interventi strutturali”. Scuderi evidenzia anche un altro problema critico: quello delle fumarole. “L’estate di Scoglitti e di Vittoria è stata devastata da questa piaga, che continua a compromettere la qualità della vita dei cittadini e l’immagine turistica della nostra città. Non è tollerabile che, di fronte a un fenomeno così evidente e dannoso, l’amministrazione rimanga inerme”. Il consigliere conclude chiedendo un’azione immediata e concreta: “È necessario un piano d’emergenza ambientale che coinvolga le amministrazioni locali, le forze dell’ordine e le associazioni ambientaliste. Non servono ulteriori promesse, ma interventi mirati e risolutivi. Vittoria merita rispetto e tutela, e noi continueremo a vigilare affinché le istituzioni facciano finalmente la loro parte”.

575268
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube