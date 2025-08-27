  • 27 Agosto 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Close this search box.
  • 27 Agosto 2025 -
Acate | Cronaca

Acate. Tentato furto presso Istituto Comprensivo “Puglisi – C. Addario”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Acate – E’ stato grazie all’intervento delle Guardie Giurate dell’Istituto di Vigilanza de “La Sicurezza” di Vittoria e alla sinergia con le forze dell’ordine, che si è potuto vanificare il furto presso una scuola per l’infanzia dell’ Istituto Comprensivo Puglisi – C. Addario di Acate.
Alle prime luci dell’alba ignoti hanno tentato di manomettere una finestra sul retro, ma fortunatamente si attivava il sistema di antintrusione che immediatamente inviava il segnale di allarme alla centrale operativa dell’ Istituto di Vigilanza, il quale tempestivamente inviava le pattuglie che nel giro di qualche minuto arrivavano sul posto, scoraggiando cosi i ladri e vanificando il tentativo furto.
Subito dopo arriva un collaboratore scolastico del Comprensivo Puglisi, che da una rapido inventario, affermava che non era stato rubato nulla.
La capillare presenza delle Guardie Giurate sul territorio e la sempre attiva collaborazione con le Forze dell’Ordine ha impedito il compiersi di un altro reato.

575226
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube