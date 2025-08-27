  • 27 Agosto 2025 -
Politica regionale | Ragusa

Campo: “Sanità in provincia Ragusa allo sbando”

Tempo di lettura: 2 minuti

Palermo,  27 Agosto 2025 – La deputata regionale del Movimento 5 Stelle, Stefania Campo, lancia un allarme sulla situazione della sanità in provincia di Ragusa, definendola “allo sbando”. La critica si concentra in particolare sulla grave carenza di personale del 118, dove, secondo la deputata, mancherebbero 25 medici su 35, costringendo spesso le ambulanze a operare senza medico a bordo.

Campo denuncia la negligenza dell’assessore alla Salute e del presidente Schifani, citando anche una precedente contestazione riguardante la gara per microinfusori e sensori glicemici. A questo si aggiunge la preoccupazione per la bozza della nuova rete ospedaliera, che a suo dire prevede il ridimensionamento del reparto di Malattie Infettive di Ragusa.

