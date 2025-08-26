Monterosso Almo. Concerto diretto dal maestro Terranova in Piazza San Giovanni il 30 agosto

Monterosso Almo – Musica e cultura torneranno protagoniste nel borgo Monterosso con un grande appuntamento estivo. Sabato prossimo 30 agosto con inizio alle ore 21,00 la suggestiva Piazza San Giovanni ospiterà il concerto dell’Orchestra di Fiati “Vincenzo Bellini”, diretta dal maestro concertatore monterossano Umberto Terranova. L’evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Monterosso Almo, vedrà sul palco due voci d’eccezione: il soprano Gonca Dogan e il tenore Filippo Micale, artisti di fama internazionale che arricchiranno la serata con interpretazioni di alto livello.

L’Orchestra di Fiati “Vincenzo Bellini”, da anni punto di riferimento nel panorama musicale siciliano, proporrà un repertorio che spazierà dalle grandi arie operistiche alle più celebri pagine sinfoniche. La cornice storica della piazza, unita alla bellezza delle musiche in programma, renderà sicuramente l’evento un’occasione imperdibile per i monterossani ed i tanti visitatori presenti in questo periodo di vacanze estive, confermando il borgo Monterosso come luogo di incontro sia culturale che artistico.

