  • 27 Agosto 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Close this search box.
  • 27 Agosto 2025 -
Monterosso Almo | Spettacolo

Monterosso Almo. Concerto diretto dal maestro Terranova in Piazza San Giovanni il 30 agosto

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Monterosso Almo – Musica e cultura torneranno protagoniste nel borgo Monterosso con un grande appuntamento estivo. Sabato prossimo 30 agosto con inizio alle ore 21,00 la suggestiva Piazza San Giovanni ospiterà il concerto dell’Orchestra di Fiati “Vincenzo Bellini”, diretta dal maestro concertatore monterossano Umberto Terranova. L’evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Monterosso Almo, vedrà sul palco due voci d’eccezione: il soprano Gonca Dogan e il tenore Filippo Micale, artisti di fama internazionale che arricchiranno la serata con interpretazioni di alto livello.
L’Orchestra di Fiati “Vincenzo Bellini”, da anni punto di riferimento nel panorama musicale siciliano, proporrà un repertorio che spazierà dalle grandi arie operistiche alle più celebri pagine sinfoniche. La cornice storica della piazza, unita alla bellezza delle musiche in programma, renderà sicuramente l’evento un’occasione imperdibile per i monterossani ed i tanti visitatori presenti in questo periodo di vacanze estive, confermando il borgo Monterosso come luogo di incontro sia culturale che artistico.

575161
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube