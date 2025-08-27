Vittoria: giovane si presenta in ospedale con ferite, indagini in corso

Vittoria, 27 agosto 2025 – Un giovane del posto si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale di Vittoria con ferite da taglio, che secondo le sue dichiarazioni ai medici sarebbero state autoinflitte. L’episodio ha fatto scattare l’allarme, portando all’intervento dei carabinieri che stanno ora indagando per fare piena luce sulla vicenda.

Secondo le prime informazioni, poco prima di recarsi in ospedale, il ragazzo avrebbe tentato di entrare con la forza nell’abitazione della sua ex compagna, contro la volontà di quest’ultima. Sarebbe stato l’intervento tempestivo dei familiari della donna a evitare il peggio e a far desistere il giovane.

I medici del pronto soccorso, dopo aver medicato le ferite del ragazzo, hanno immediatamente avvertito le forze dell’ordine, come previsto in casi del genere. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e accertare ogni eventuale responsabilità. L’episodio ha destato preoccupazione in città e riporta l’attenzione sulle dinamiche di violenza domestica e di genere.

