Politica | Scicli

Scicli, l’Amministrazione replica al PD: “Basta polemiche, lavoriamo con responsabilità”

Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli, 25 Agosto 2025 – L’Amministrazione comunale di Scicli ha risposto duramente alle recenti critiche del Partito Democratico locale in merito alla gestione della pianificazione urbanistica e del demanio, accusando il PD di strumentalizzare temi complessi per “propaganda politica” e di diffondere “informazioni parziali, inesatte e volutamente distorte”.

In una nota ufficiale, l’Amministrazione ha ribadito il proprio impegno, affermando di preferire “lavorare, in silenzio, ma con responsabilità”, in contrapposizione ai “proclami social”.

Riguardo al Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (PUDM), l’Amministrazione ha sottolineato la complessità dell’iter normativo, richiamando l’art. 6 della Legge Regionale 20/2016 e le successive modifiche. È stato evidenziato come solo un comune su 120 in Sicilia sia riuscito a ottenere l’approvazione di tale strumento.

La Giunta ha spiegato che il Piano ereditato era “incompleto e privo di alcuni allegati essenziali” a causa della poca chiarezza della normativa regionale. Tuttavia, grazie a un “intenso lavoro tecnico” e a una “costante interlocuzione con la Regione Siciliana”, Scicli è riuscita a evitare il commissariamento per inerzia amministrativa, a differenza di altri comuni. L’Amministrazione ha poi lanciato una frecciata al PD, definendolo “lo stesso Partito che nella precedente legislatura attaccava in modo scomposto e senza reali contenuti tecnici e politici l’amministrazione comunale di allora”.

Per quanto concerne il Piano Urbanistico Generale (PUG), che ha sostituito i vecchi PRG con la Legge Urbanistica Regionale n. 19/2020, l’Amministrazione ha contestato l’idea che possa essere “tirato fuori dal cassetto”. Ha invece illustrato la complessità della nuova normativa, che include l’adozione del documento di indirizzo, l’analisi territoriale, la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e il coordinamento con strumenti sovraordinati.

Il processo, supportato da esperti come il prof. Giuseppe Trombino e l’ing. Andrea Pisani, sta procedendo “senza intoppi, ma con i tempi necessari” per la redazione di un “PUG moderno, partecipato e rispondente alle esigenze reali del territorio”, rifiutando la “banalizzazione per finalità elettorali”.

Infine, in merito alle critiche sulla manutenzione e gestione del territorio, l’Amministrazione ha ammesso che “ci sono aree che necessitano attenzione”, ma ha evidenziato che, nonostante “la cronica carenza di risorse e personale”, è in atto un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria per scuole, strade, edifici pubblici e spazi verdi.

L’Amministrazione ha concluso ribadendo la legittimità dell’opposizione, ma condannando l’uso del dibattito pubblico per “generare confusione, svilire il lavoro degli uffici e avvelenare il clima istituzionale”. L’impegno per Scicli, si legge nella nota, “non si misura in post o polemiche: si misura in atti, in procedure avviate, in dialoghi istituzionali con Regione e Ministeri, e nel rispetto delle norme”.

575058
© Riproduzione riservata

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

