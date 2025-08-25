Ragazzo di Ramacca ricoverato d’urgenza dopo un tuffo a Caucana

Caucana (Santa Croce Camerina), 24 Agosto 2025 – Momenti di apprensione si sono vissuti ieri pomeriggio a Caucana, nel tratto di spiaggia adiacente al lido della polizia, quando un giovane originario di Ramacca è stato colto da un malore subito dopo essersi tuffato in mare. Le sue condizioni sono apparse immediatamente gravi, rendendo necessario il trasporto d’urgenza all’ospedale di Ragusa e, successivamente, il trasferimento in elisoccorso presso una struttura sanitaria di Catania.

I primi soccorritori, resisi conto della serietà della situazione, hanno prontamente allertato il 112. I familiari del ragazzo, informati dell’accaduto, si sono recati nel nosocomio etneo, dove le sue condizioni rimangono sotto stretta osservazione.

L’episodio ha bruscamente interrotto la quiete del pomeriggio estivo, trasformando un momento di svago in un’emergenza che ha destato grande preoccupazione tra i presenti. La causa del malore è ancora in fase di accertamento, ma l’attenzione è massima sulle condizioni del giovane.

Salva