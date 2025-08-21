  • 21 Agosto 2025 -
Cronaca | Modica | News in primo piano

Modica, si introdurono in casa e lo rapinarono dopo averlo pestato a sangue. Tre arresti

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 21 Agosto 2025 – La Squadra Mobile della Questura di Ragusa e il Commissariato di P.S. di Modica, con la collaborazione della Squadra Mobile di La Spezia, hanno messo a segno un’importante operazione che ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due uomini e una donna.

I tre sono indagati per rapina aggravata e lesioni personali aggravate. Due di loro sono anche accusati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’ordinanza è stata emessa dal G.I.P. del Tribunale di Ragusa su richiesta della Procura della Repubblica.

L’episodio risale alla notte del 6 dicembre 2024. Le indagini, coordinate dalla Procura, hanno ricostruito la dinamica dei fatti. I tre indagati – un gambiano, una donna italiana e un uomo rumeno – si sarebbero introdotti in un alloggio in una casa vacanze a Modica, con il pretesto di un incontro. Una volta all’interno, avrebbero aggredito brutalmente la vittima, un uomo di 25 anni.

L’aggressione era finalizzata a recuperare un presunto debito di droga. Secondo le ricostruzioni, la vittima, un assuntore abituale, aveva acquistato dosi di cocaina dai tre senza pagarle. Dopo averlo picchiato, i rapinatori gli hanno sottratto diversi oggetti di valore: orologi, abiti firmati e denaro.

Durante una perquisizione nell’abitazione della donna, la polizia ha trovato e sequestrato 4.300 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Al termine delle indagini, sono state eseguite le misure cautelari disposte dal G.I.P. Il gambiano è stato portato nella Casa Circondariale di Ragusa, mentre la donna italiana è stata trasferita in un carcere a La Spezia. Il rumeno è stato invece posto agli arresti domiciliari.

È importante sottolineare che il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e che, in base alla legge, vale il principio di non colpevolezza fino a una sentenza definitiva.

L’operazione dimostra l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare crimini complessi che spesso uniscono reati contro il patrimonio e reati legati allo spaccio di stupefacenti.

574755
© Riproduzione riservata

