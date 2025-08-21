“Il rispetto non va in vacanza”: bufera sul Piano Antenne a Modica, la consigliera Floridia attacca la Presidente

MODICA, 21 Agosto 2025 – La consigliera comunale Rita Floridia, in una nota stampa, ha sollevato forti critiche riguardo alla gestione della Prima Commissione Consiliare, in particolare in relazione al Regolamento Piano Antenne/Polab. La consigliera, esponente del gruppo Democrazia Cristiana-Siamo Modica, denuncia una “gestione contraddittoria” da parte della Presidenza, mettendo in discussione la tempistica e le modalità di convocazione delle sedute.

Floridia ha definito “quantomeno discutibile” la decisione di convocare la Prima Commissione nei giorni 18 e 20 agosto, in un periodo tipicamente vacanziero. Secondo la consigliera, la scelta solleva interrogativi sulle reali intenzioni del Presidente, specialmente considerando l’importanza degli argomenti trattati.

Uno dei punti principali della polemica è l’inserimento all’ordine del giorno del Piano Antenne/Polab. La consigliera Floridia, che ha più volte sollecitato il provvedimento nei mesi scorsi, ritiene che la sua tardiva inclusione a ridosso di Ferragosto sia “più una mossa strumentale che un atto di reale volontà politica”. La consigliera ha inoltre accusato il Presidente della Commissione di aver preteso una rapida definizione dell’atto, nonostante sia ancora oggetto di un esame approfondito da parte di altre commissioni competenti.

Nonostante le difficoltà, Floridia sottolinea che i consiglieri della Prima Commissione hanno lavorato “con serietà” nelle giornate del 18 e 20 agosto, discutendo e votando gli emendamenti proposti. La consigliera lamenta però che la sua richiesta di una ulteriore verifica e controllo degli emendamenti approvati, per riesaminare l’intero atto con l’ausilio dei verbali ufficiali, non sia stata accolta. Questo, a suo parere, rischia di “svilire il lavoro delle Commissioni e l’autorevolezza delle istituzioni”.

La consigliera conclude la nota evidenziando che, nonostante “la quasi totale assenza della maggioranza” e di parte dell’opposizione, il gruppo Democrazia Cristiana-Siamo Modica ha garantito la propria presenza, assicurando il numero legale e dimostrando “senso del dovere e rispetto per le istituzioni”. La nota si chiude con l’impegno a continuare il lavoro, anche quando il confronto politico “sembra voler essere ridotto a mera formalità e il lavoro delle Commissioni a vuota procedura”.

