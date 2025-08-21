  • 21 Agosto 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Close this search box.
  • 21 Agosto 2025 -
Modica | Politica

“Il rispetto non va in vacanza”: bufera sul Piano Antenne a Modica, la consigliera Floridia attacca la Presidente

  • 2
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 21 Agosto 2025  – La consigliera comunale Rita Floridia, in una nota stampa, ha sollevato forti critiche riguardo alla gestione della Prima Commissione Consiliare, in particolare in relazione al Regolamento Piano Antenne/Polab. La consigliera, esponente del gruppo Democrazia Cristiana-Siamo Modica, denuncia una “gestione contraddittoria” da parte della Presidenza, mettendo in discussione la tempistica e le modalità di convocazione delle sedute.

Floridia ha definito “quantomeno discutibile” la decisione di convocare la Prima Commissione nei giorni 18 e 20 agosto, in un periodo tipicamente vacanziero. Secondo la consigliera, la scelta solleva interrogativi sulle reali intenzioni del Presidente, specialmente considerando l’importanza degli argomenti trattati.

Uno dei punti principali della polemica è l’inserimento all’ordine del giorno del Piano Antenne/Polab. La consigliera Floridia, che ha più volte sollecitato il provvedimento nei mesi scorsi, ritiene che la sua tardiva inclusione a ridosso di Ferragosto sia “più una mossa strumentale che un atto di reale volontà politica”. La consigliera ha inoltre accusato il Presidente della Commissione di aver preteso una rapida definizione dell’atto, nonostante sia ancora oggetto di un esame approfondito da parte di altre commissioni competenti.

Nonostante le difficoltà, Floridia sottolinea che i consiglieri della Prima Commissione hanno lavorato “con serietà” nelle giornate del 18 e 20 agosto, discutendo e votando gli emendamenti proposti. La consigliera lamenta però che la sua richiesta di una ulteriore verifica e controllo degli emendamenti approvati, per riesaminare l’intero atto con l’ausilio dei verbali ufficiali, non sia stata accolta. Questo, a suo parere, rischia di “svilire il lavoro delle Commissioni e l’autorevolezza delle istituzioni”.

La consigliera conclude la nota evidenziando che, nonostante “la quasi totale assenza della maggioranza” e di parte dell’opposizione, il gruppo Democrazia Cristiana-Siamo Modica ha garantito la propria presenza, assicurando il numero legale e dimostrando “senso del dovere e rispetto per le istituzioni”. La nota si chiude con l’impegno a continuare il lavoro, anche quando il confronto politico “sembra voler essere ridotto a mera formalità e il lavoro delle Commissioni a vuota procedura”.

574764
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

2 commenti su ““Il rispetto non va in vacanza”: bufera sul Piano Antenne a Modica, la consigliera Floridia attacca la Presidente”

  1. Simon Le Bon

    Questa parla ancora, non ha capito che per la stragrande maggioranza dei modicani, per non dire per tutti, anche per quei pochi che l’hanno votata, non vale nulla. Se ne faccia una ragione

    5
  2. Piero

    Ma poi se era una discussione urgente la Signora anziché sciacquarsi al mare alzava il suo … e andava alla riunione, dove gli dicevano che i problemi delle antenne nascono con le amministrazioni Abbate di cui lei faceva parte. Adesso che vuole? Ha ricevuto l’ordine di parlare?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube