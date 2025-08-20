Scicli, al via interventi di manutenzione sulle strade provinciali: pulizia e lavori di asfaltatura in programma

SCICLI – Buone notizie per la viabilità del territorio sciclitano. Dopo una serie di incontri presso gli uffici del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, alla presenza dell’ingegnere Carlo Sinatra, dirigente capo del settore viabilità, sono stati avviati importanti interventi di manutenzione sulle strade provinciali che interessano la città. A renderlo noto sono Desiré Ficili, presidente del Consiglio comunale, e Peppe Puglisi, consigliere comunale, che hanno seguito da vicino la vicenda. Già in queste settimane sono stati avviati i primi lavori di pulizia, che proseguiranno anche nei prossimi giorni. Nei mesi a venire, invece, sarà la volta di opere di asfaltatura, con l’obiettivo di restituire decoro e soprattutto maggiore sicurezza alla rete stradale. Particolare attenzione è stata riservata alla Strada Provinciale 40, che collega Scicli a Sampieri. I sopralluoghi hanno interessato soprattutto l’incrocio con la SP 122, nei pressi dell’ex casa cantoniera, e l’area limitrofa al passaggio a livello, punti ritenuti particolarmente critici per la sicurezza degli automobilisti. Un ringraziamento è stato rivolto al personale tecnico del Libero Consorzio, in particolare all’ing. Carlo Sinatra e all’ing. Vincenzo Ottaviano, per la disponibilità e la collaborazione. «Fare rete istituzionale nell’interesse dei territori – sottolineano Ficili e Puglisi – è la strada giusta da percorrere. Ci auguriamo che questo lavoro continuo e costante possa portare risultati concreti e duraturi per la comunità».

