  • 20 Agosto 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Close this search box.
  • 20 Agosto 2025 -
Scicli

Scicli, al via interventi di manutenzione sulle strade provinciali: pulizia e lavori di asfaltatura in programma

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

SCICLI – Buone notizie per la viabilità del territorio sciclitano. Dopo una serie di incontri presso gli uffici del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, alla presenza dell’ingegnere Carlo Sinatra, dirigente capo del settore viabilità, sono stati avviati importanti interventi di manutenzione sulle strade provinciali che interessano la città. A renderlo noto sono Desiré Ficili, presidente del Consiglio comunale, e Peppe Puglisi, consigliere comunale, che hanno seguito da vicino la vicenda. Già in queste settimane sono stati avviati i primi lavori di pulizia, che proseguiranno anche nei prossimi giorni. Nei mesi a venire, invece, sarà la volta di opere di asfaltatura, con l’obiettivo di restituire decoro e soprattutto maggiore sicurezza alla rete stradale. Particolare attenzione è stata riservata alla Strada Provinciale 40, che collega Scicli a Sampieri. I sopralluoghi hanno interessato soprattutto l’incrocio con la SP 122, nei pressi dell’ex casa cantoniera, e l’area limitrofa al passaggio a livello, punti ritenuti particolarmente critici per la sicurezza degli automobilisti. Un ringraziamento è stato rivolto al personale tecnico del Libero Consorzio, in particolare all’ing. Carlo Sinatra e all’ing. Vincenzo Ottaviano, per la disponibilità e la collaborazione. «Fare rete istituzionale nell’interesse dei territori – sottolineano Ficili e Puglisi – è la strada giusta da percorrere. Ci auguriamo che questo lavoro continuo e costante possa portare risultati concreti e duraturi per la comunità».

574661
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube