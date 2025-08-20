  • 20 Agosto 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cronaca | Modica | News in primo piano

Modica, ragazzino sale su una statua della scalinata del Duomo: turisti divertiti, passanti indignati

Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 20  Agosto 2025 – Un episodio che ha destato sconcerto si è verificato ieri davanti al Duomo di San Pietro. Un ragazzino, probabilmente spinto dall’entusiasmo del momento, si è arrampicato su una delle statue poste  nella monumentale scalinata della chiesa, patrimonio Unesco e simbolo della città.  Secondo quanto riferito da alcuni presenti, la scena si sarebbe svolta sotto lo sguardo divertito di un gruppo di turisti, tra cui gli stessi genitori del minore. Anziché intervenire per richiamarlo, i familiari avrebbero assistito con compiacimento all’ “impresa”, arrivando perfino a infastidirsi quando alcuni passanti hanno fatto notare l’inopportunità del gesto. Il comportamento del ragazzo, apparentemente innocente, ha suscitato indignazione tra i cittadini che hanno assistito alla scena. Le statue della scalinata di San Pietro, raffiguranti gli apostoli, sono, infatti, opere di grande valore storico e artistico, fragili e soggette a usura. Un contatto improprio rischia di causare danni irreparabili. L’episodio riaccende il dibattito sulla tutela dei beni culturali e sulla necessità di maggiore sensibilizzazione, soprattutto nei confronti dei visitatori. Le autorità locali, già impegnate nella valorizzazione del centro storico, potrebbero valutare misure aggiuntive per prevenire episodi simili, come una vigilanza più attenta o cartelli informativi mirati. Intanto, sui social, vedi il post dell’ex Sindaco Piero Torchi, e in città non mancano le critiche: “Non è possibile trattare i nostri monumenti come un parco giochi” commenta un residente, riflettendo il pensiero di quanti considerano il rispetto del patrimonio non solo un dovere civico, ma anche un atto di amore verso la storia e la bellezza di Modica.

2 commenti su “Modica, ragazzino sale su una statua della scalinata del Duomo: turisti divertiti, passanti indignati”

  2. Carmela

    …eppure il Comando dei Vigili Urbani non è molto distante, qualcuno avrebbe potuto chiamarli! Sarebbe stato – ma ora è proprio opportuno farlo – mettere cartelli che salvaguardino da questi gesti o altro le bellezze e le opere di cui abbiamo la fortuna di essere dotati con le relative sanzioni in caso di inosservanza e adesso… rintracciateli e riprendeteli almeno verbalmente prima che si sentano autorizzati a fare qualcos’altro per piacere o per dare spettacolo!

