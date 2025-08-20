  • 20 Agosto 2025 -
Politica | Ragusa

Ragusa. Efficientamento energetico dell’edificio scolastico Gianni Rodari

Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa – “L’Amministrazione non si ferma nemmeno ad agosto. Mercoledì – dichiara il sindaco, Peppe Cassì – abbiamo approvato in Giunta il progetto e il cronoprogramma dell’intervento di efficientamento energetico dell’edificio scolastico Gianni Rodari, appartenente all’Istituto S.M. Schininà.
Un’azione in sincronia con le tempistiche del Dipartimento Energia della Regione Siciliana che ha emanato lo stesso giorno il relativo decreto di finanziamento per 1,3 milioni di euro, attingendo dai fondi delle royalties petrolifere gestiti dalla Regione. Utilizzare queste risorse per le nostre scuole ci pare il miglior investimento possibile.
Agli Uffici comunali, che senza sosta lavorano per Ragusa, il più sentito ringraziamento”.

“Con approvazione in Giunta e decreto di finanziamento – prosegue l’assessore alla Pubblica Istruzione, Catia Pasta – diamo seguito a un iter avviato nel settembre 2022 dagli assessori Giovanni Iacono e Gianni Giuffrida, dimostrando lungimiranza e concretezza nel raggiungimento dell’obiettivo.
Possiamo quindi adesso avviare l’iter per appaltare i lavori, così da mettere in cantiere un intervento doppiamente strategico: efficientemento energetico vuol dire infatti da una parte migliorare la sostenibilità ambientale dell’edificio riducendone i costi di gestione a carico della comunità, dall’altra significa attenzione verso il personale scolastico e gli studenti, che avranno a disposizione ambienti più moderni e confortevoli. Saranno infatti interessati dai lavori sia l’involucro esterno sia gli impianti”.

574714
