Attualità | Modica

Maltempo a Modica: avviso pubblico per la ricognizione dei danni

Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 20 Agosto 2025 – A seguito della violenta tromba d’aria che ha colpito il territorio sabato 16 agosto, il Comune di Modica ha pubblicato un avviso pubblico per la ricognizione dei danni subiti da cittadini e attività. L’iniziativa, promossa dal sindaco Maria Monisteri Caschetto, rappresenta il primo passo formale verso la richiesta dello stato di calamità naturale alla Regione.

L’avviso, disponibile sulla homepage del sito internet del Comune, fornisce tutte le istruzioni necessarie per la compilazione delle istanze. Come spiegato dal sindaco, le schede allegate consentono di segnalare i danni subiti non solo a strutture edilizie, ma anche a beni mobili.

“Nelle prossime ore, la Giunta Municipale delibererà per presentare istanza alla Regione per la dichiarazione dello stato di calamità”, ha dichiarato il sindaco Monisteri Caschetto. “Questa è la via ufficiale per avviare le procedure di richiesta di risarcimento”.

I cittadini interessati dovranno compilare le schede e inviarle all’indirizzo PEC unitaoperativa7.comune.modica@pec.it entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso. In alternativa, è possibile consegnare le schede in triplice copia all’Ufficio Protocollo del Palazasi.

L’Ufficio di Protezione Civile del Comune si occuperà di trasmettere tutta la documentazione raccolta al Dipartimento Regionale di Protezione Civile per l’istruttoria.

© Riproduzione riservata

