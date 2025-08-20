Digitale terreste: da oggi è necessario eseguire nuovo aggiornamento

La riorganizzazione dei canali è entrata in vigore alle 00:00 del 20 agosto 2025: è importante eseguire una nuova sintonizzazione automatica sul televisore per ricevere la lista aggiornata.
Elenco aggiornato dei principali canali (LCN)
- Rai 1 HD
- Rai 2 HD
- Rai 3 TGR Regione
- Rete4 HD
- Canale5 HD
- Italia1 HD
- LA7 HD
- TV8 HD
- NOVE
10–19. Emittenti locali
- 20Mediaset HD
- Rai 4 (in conflitto con Rai 4 HD)
- Iris HD
- Rai 5
- Rai Movie HD
- Rai Premium (in conflitto con Rai Premium HD)
- Cielo
- 27Twentyseven HD
- TV2000
- LA7d
- La5 HD
- Real Time
- QVC HD
- Food Network
- Cine34 HD
- Focus HD
- RTL 102.5
- Warner TV
- Giallo
- TOPcrime HD
- Boing HD
- K2
- Rai Gulp
- Rai YoYo
- Frisbee
- Boing Plus
- Cartoonito HD
- Super!
- Rai News 24 (in conflitto con la versione HD)
- Mediaset Italia2 HD
- Sky TG24
Cosa fare adesso
Effettua una nuova sintonizzazione completa sul tuo televisore o decoder: è il modo più veloce per accedere alla lista aggiornata dei canali. Se noti discrepanze tra la tua lista attuale e quella ufficiale, potrebbe essere necessario ripristinare le impostazioni o effettuare nuovamente la ricerca canali.Se usi un apparecchio meno recente, usa i metodi consigliati per il DVB‑T2/HEVC: puoi verificare la compatibilità sintonizzandoti sui canali 100 o 200 e cercando la scritta “Test HEVC Main10”.