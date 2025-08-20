  • 20 Agosto 2025 -
Attualità

Digitale terreste: da oggi è necessario eseguire nuovo aggiornamento

Tempo di lettura: 2 minuti

La riorganizzazione dei canali è entrata in vigore alle 00:00 del 20 agosto 2025: è importante eseguire una nuova sintonizzazione automatica sul televisore per ricevere la lista aggiornata.

Elenco aggiornato dei principali canali (LCN)

  1. Rai 1 HD
  2. Rai 2 HD
  3. Rai 3 TGR Regione
  4. Rete4 HD
  5. Canale5 HD
  6. Italia1 HD
  7. LA7 HD
  8. TV8 HD
  9. NOVE
    10–19. Emittenti locali
  10. 20Mediaset HD
  11. Rai 4 (in conflitto con Rai 4 HD)
  12. Iris HD
  13. Rai 5
  14. Rai Movie HD
  15. Rai Premium (in conflitto con Rai Premium HD)
  16. Cielo
  17. 27Twentyseven HD
  18. TV2000
  19. LA7d
  20. La5 HD
  21. Real Time
  22. QVC HD
  23. Food Network
  24. Cine34 HD
  25. Focus HD
  26. RTL 102.5
  27. Warner TV
  28. Giallo
  29. TOPcrime HD
  30. Boing HD
  31. K2
  32. Rai Gulp
  33. Rai YoYo
  34. Frisbee
  35. Boing Plus
  36. Cartoonito HD
  37. Super!
  38. Rai News 24 (in conflitto con la versione HD)
  39. Mediaset Italia2 HD
  40. Sky TG24

Cosa fare adesso

Effettua una nuova sintonizzazione completa sul tuo televisore o decoder: è il modo più veloce per accedere alla lista aggiornata dei canali. Se noti discrepanze tra la tua lista attuale e quella ufficiale, potrebbe essere necessario ripristinare le impostazioni o effettuare nuovamente la ricerca canali.Se usi un apparecchio meno recente, usa i metodi consigliati per il DVB‑T2/HEVC: puoi verificare la compatibilità sintonizzandoti sui canali 100 o 200 e cercando la scritta “Test HEVC Main10”.

 

© Riproduzione riservata

© Riproduzione riservata

