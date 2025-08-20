Digitale terreste: da oggi è necessario eseguire nuovo aggiornamento

La riorganizzazione dei canali è entrata in vigore alle 00:00 del 20 agosto 2025: è importante eseguire una nuova sintonizzazione automatica sul televisore per ricevere la lista aggiornata.

Elenco aggiornato dei principali canali (LCN)

Rai 1 HD Rai 2 HD Rai 3 TGR Regione Rete4 HD Canale5 HD Italia1 HD LA7 HD TV8 HD NOVE

10–19. Emittenti locali 20Mediaset HD Rai 4 (in conflitto con Rai 4 HD) Iris HD Rai 5 Rai Movie HD Rai Premium (in conflitto con Rai Premium HD) Cielo 27Twentyseven HD TV2000 LA7d La5 HD Real Time QVC HD Food Network Cine34 HD Focus HD RTL 102.5 Warner TV Giallo TOPcrime HD Boing HD K2 Rai Gulp Rai YoYo Frisbee Boing Plus Cartoonito HD Super! Rai News 24 (in conflitto con la versione HD) Mediaset Italia2 HD Sky TG24

Cosa fare adesso

Effettua una nuova sintonizzazione completa sul tuo televisore o decoder: è il modo più veloce per accedere alla lista aggiornata dei canali. Se noti discrepanze tra la tua lista attuale e quella ufficiale, potrebbe essere necessario ripristinare le impostazioni o effettuare nuovamente la ricerca canali.Se usi un apparecchio meno recente, usa i metodi consigliati per il DVB‑T2/HEVC: puoi verificare la compatibilità sintonizzandoti sui canali 100 o 200 e cercando la scritta “Test HEVC Main10”.

Salva