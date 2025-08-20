  • 20 Agosto 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Close this search box.
  • 20 Agosto 2025 -
Scuola

Scuole in emergenza, l’ANPA Ragusa chiede più personale ATA: “Situazione intollerabile”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa – Una richiesta urgente di potenziamento dell’organico ATA per la provincia di Ragusa è stata indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri da Carmelo Garofalo, coordinatore provinciale dell’ANPA (Federazione Gilda-Unams). La segnalazione arriva a seguito dell’incontro sugli organici ATA, svoltosi presso l’Ufficio Scolastico Regionale di Palermo, dal quale è emersa ancora una volta la grave carenza di personale nelle scuole iblee. Secondo il sindacato, l’attuale dotazione di collaboratori scolastici, assistenti tecnici e amministrativi è del tutto insufficiente a garantire il normale funzionamento degli istituti. “Il personale in servizio è sovraccarico e spesso costretto a sopperire con enormi sacrifici a una situazione ormai non più sostenibile – spiega Garofalo – la sicurezza non può assolutamente essere garantita”. Un esempio emblematico riguarda una scuola dell’infanzia della provincia: quattro sezioni distribuite su un unico piano con circa 80 bambini, alcuni dei quali con bisogni speciali, possono contare soltanto sulla presenza di due collaboratori scolastici, chiamati anche a occuparsi dell’assistenza igienico-sanitaria dei piccoli. Il sindacato sottolinea che i tagli degli ultimi anni hanno colpito duramente il territorio, mettendo a rischio la qualità dei servizi scolastici, la sicurezza degli ambienti e lo stesso diritto allo studio. Per questo l’ANPA Ragusa chiede al Governo un intervento straordinario e immediato che porti a un potenziamento dell’organico ATA in provincia, soprattutto nei ruoli di collaboratori scolastici, figure indispensabili per il funzionamento quotidiano delle scuole. “Confidiamo nella sensibilità istituzionale del Presidente del Consiglio e nella volontà di sostenere concretamente i territori più svantaggiati” conclude Garofalo, che si è detto disponibile a ogni ulteriore confronto sul tema.

574675
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube