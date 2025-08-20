Scuole in emergenza, l’ANPA Ragusa chiede più personale ATA: “Situazione intollerabile”

Ragusa – Una richiesta urgente di potenziamento dell’organico ATA per la provincia di Ragusa è stata indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri da Carmelo Garofalo, coordinatore provinciale dell’ANPA (Federazione Gilda-Unams). La segnalazione arriva a seguito dell’incontro sugli organici ATA, svoltosi presso l’Ufficio Scolastico Regionale di Palermo, dal quale è emersa ancora una volta la grave carenza di personale nelle scuole iblee. Secondo il sindacato, l’attuale dotazione di collaboratori scolastici, assistenti tecnici e amministrativi è del tutto insufficiente a garantire il normale funzionamento degli istituti. “Il personale in servizio è sovraccarico e spesso costretto a sopperire con enormi sacrifici a una situazione ormai non più sostenibile – spiega Garofalo – la sicurezza non può assolutamente essere garantita”. Un esempio emblematico riguarda una scuola dell’infanzia della provincia: quattro sezioni distribuite su un unico piano con circa 80 bambini, alcuni dei quali con bisogni speciali, possono contare soltanto sulla presenza di due collaboratori scolastici, chiamati anche a occuparsi dell’assistenza igienico-sanitaria dei piccoli. Il sindacato sottolinea che i tagli degli ultimi anni hanno colpito duramente il territorio, mettendo a rischio la qualità dei servizi scolastici, la sicurezza degli ambienti e lo stesso diritto allo studio. Per questo l’ANPA Ragusa chiede al Governo un intervento straordinario e immediato che porti a un potenziamento dell’organico ATA in provincia, soprattutto nei ruoli di collaboratori scolastici, figure indispensabili per il funzionamento quotidiano delle scuole. “Confidiamo nella sensibilità istituzionale del Presidente del Consiglio e nella volontà di sostenere concretamente i territori più svantaggiati” conclude Garofalo, che si è detto disponibile a ogni ulteriore confronto sul tema.

