Lite tra extracomunitari a Cava D’Aliga sfocia in omicidio

Cava d’Aliga (Scicli), 20 Agosto 2025 – Un uomo di nazionalità tunisina, 34 anni, è stato ucciso a coltellate questa notte a Cava d’Aliga, una frazione costiera di Scicli. L’omicidio è avvenuto in Contrada Corvo, a seguito di una lite che sembrerebbe essere scoppiata tra connazionali. La vittima sarebbe dipendente di un’azienda agricola della zona.

Secondo le prime ricostruzioni, l’alterco sarebbe degenerato fino a culminare nell’accoltellamento fatale. La vittima è deceduta sul posto.

Sul luogo del delitto sono intervenuti prontamente i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e individuare l’autore dell’omicidio. Le forze dell’ordine stanno sentendo i testimoni e acquisendo elementi utili a fare piena luce sull’accaduto.

