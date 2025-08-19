  • 19 Agosto 2025 -
  19 Agosto 2025
Cronaca | News in primo piano | Scicli

Anziana truffata in casa a Scicli, appello dei Carabinieri a non fidarsi degli sconosciuti

SCICLI, 19 Agosto 2025 –  – Nuova truffa ai danni di un’anziana a Scicli. Una donna, fingendosi un’amica di famiglia, ha raggirato la vittima sottraendole gioielli e preziosi per un valore di migliaia di euro. L’episodio, avvenuto circa venti giorni fa, è stato denunciato ai Carabinieri della Tenenza di Scicli, che hanno avviato le indagini per identificare la responsabile.
L’impostora ha bussato alla porta dell’anziana signora, che vive sola in un condominio del centro, presentandosi a nome di un parente e sostenendo che quest’ultimo avesse un urgente bisogno di denaro. La truffatrice ha convinto l’anziana a consegnarle tutti i monili d’oro e i preziosi che aveva in casa. Dopo aver ricevuto gli oggetti, si è allontanata facendo perdere le sue tracce.
Solo in seguito, la vittima ha contattato il parente, scoprendo che non aveva alcun bisogno economico e che non era a conoscenza di nulla. Resasi conto di essere stata ingannata, l’anziana ha sporto denuncia. I Carabinieri stanno ora analizzando le riprese delle telecamere di videosorveglianza della zona e indagando su possibili canali di smercio degli oggetti rubati.
Le forze dell’ordine rinnovano l’appello a tutti i cittadini, in particolare agli anziani, a non aprire la porta a sconosciuti e a non dare retta a telefonate sospette. È fondamentale non fidarsi di chi si presenta inaspettatamente chiedendo denaro o oggetti di valore, anche se si spaccia per un amico o un parente. In caso di dubbi, è sempre consigliabile contattare i parenti interessati o, direttamente, i Carabinieri.

