Cronaca | Vittoria

Vittoria, arrestato in un locale commerciale un 65enne rumeno per furto aggravato

Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria – Personale della Polizia di Stato, appartenente al Commissariato di P.S. di Vittoria e al Distaccamento di Polizia Stradale, ha tratto in arresto un rumeno di 65 anni, per furto aggravato.

L’intervento è scaturito a seguito della segnalazione di un cittadino, proprietario di un esercizio commerciale di somministrazione di alimenti e bevande, che ha richiesto l’intervento degli agenti dopo aver riscontrato danni alla struttura esterna del proprio locale e la presenza sospetta di un uomo nei pressi dell’edificio.

Giunti tempestivamente sul posto, gli operatori hanno constatato, attraverso le immagini del sistema di videosorveglianza, che l’uomo si era introdotto all’interno del locale dopo aver danneggiato il gazebo esterno con un coltello da cucina, creando un varco d’accesso. Una volta all’interno, si era appropriato di generi alimentari e bevande, successivamente recuperati e sottoposti a sequestro.

Nel corso della perquisizione, il 65enne è stato trovato in possesso di tre coltelli da cucina, motivo per cui è stato altresì denunciato in stato di libertà per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere.

Ultimate le formalità di rito, l’uomo è stato associato presso la Casa Circondariale di Ragusa, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

© Riproduzione riservata

