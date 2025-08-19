  • 19 Agosto 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Close this search box.
  • 19 Agosto 2025 -
Modica | Sport

Il Frigintini Calcio torna in campo: al via la preparazione per la nuova stagione

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 19 Agosto 2025  – Dopo i test fisici e una breve attesa, il Frigintini Calcio ha ufficialmente dato il via alla preparazione atletica per la stagione che verrà. Sono stati ben 28 gli atleti che hanno risposto alla convocazione, pronti a sudare e a rimettersi in gioco con entusiasmo.

Per il momento, il “quartier generale” dei rossoblù sarà lo stadio “Vincenzo Barone”, in attesa che lo stadio “Pietro Scollo” di Contrada Caitina sia pronto.

Il nuovo tecnico, Ciccio Di Rosa, e alcuni membri della dirigenza hanno accolto la squadra, dando il via agli allenamenti. A collaborare con lui ci saranno il professor Simone Pluchino, il preparatore atletico Giorgio Giunta e il preparatore dei portieri Massimo Ventura.

Mentre la società ha presentato domanda di ripescaggio nel campionato di Promozione, l’obiettivo principale rimane chiaro: investire sui giovani talenti locali e del territorio. L’idea è quella di offrire loro una vetrina importante nel calcio dei “grandi”, affiancandoli a giocatori d’esperienza che li aiutino a crescere e a migliorare.

“Iniziamo questa stagione con grande entusiasmo,” hanno dichiarato i dirigenti del Frigintini. “Siamo consapevoli che, qualsiasi sia la categoria in cui giocheremo, ci attendono sfide difficili. Ma tutto l’ambiente è carico e motivato, pronti ad affrontarle con la solita passione. Lotteremo, come sempre, per raggiungere i nostri obiettivi”.

Per tutto il mese di agosto e le prime settimane di settembre, gli allenamenti si svolgeranno al “Barone” dal lunedì al giovedì. Il sabato, la squadra disputerà un allenamento congiunto con altre formazioni del territorio, per mettere subito alla prova la condizione atletica e affinare la tattica in vista dell’inizio del campionato.

574603
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube