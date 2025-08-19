Il Frigintini Calcio torna in campo: al via la preparazione per la nuova stagione

Modica, 19 Agosto 2025 – Dopo i test fisici e una breve attesa, il Frigintini Calcio ha ufficialmente dato il via alla preparazione atletica per la stagione che verrà. Sono stati ben 28 gli atleti che hanno risposto alla convocazione, pronti a sudare e a rimettersi in gioco con entusiasmo.

Per il momento, il “quartier generale” dei rossoblù sarà lo stadio “Vincenzo Barone”, in attesa che lo stadio “Pietro Scollo” di Contrada Caitina sia pronto.

Il nuovo tecnico, Ciccio Di Rosa, e alcuni membri della dirigenza hanno accolto la squadra, dando il via agli allenamenti. A collaborare con lui ci saranno il professor Simone Pluchino, il preparatore atletico Giorgio Giunta e il preparatore dei portieri Massimo Ventura.

Mentre la società ha presentato domanda di ripescaggio nel campionato di Promozione, l’obiettivo principale rimane chiaro: investire sui giovani talenti locali e del territorio. L’idea è quella di offrire loro una vetrina importante nel calcio dei “grandi”, affiancandoli a giocatori d’esperienza che li aiutino a crescere e a migliorare.

“Iniziamo questa stagione con grande entusiasmo,” hanno dichiarato i dirigenti del Frigintini. “Siamo consapevoli che, qualsiasi sia la categoria in cui giocheremo, ci attendono sfide difficili. Ma tutto l’ambiente è carico e motivato, pronti ad affrontarle con la solita passione. Lotteremo, come sempre, per raggiungere i nostri obiettivi”.

Per tutto il mese di agosto e le prime settimane di settembre, gli allenamenti si svolgeranno al “Barone” dal lunedì al giovedì. Il sabato, la squadra disputerà un allenamento congiunto con altre formazioni del territorio, per mettere subito alla prova la condizione atletica e affinare la tattica in vista dell’inizio del campionato.

Salva