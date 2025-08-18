  • 18 Agosto 2025 -
Cronaca | News in primo piano | Pozzallo

Solidarietà a Pozzallo: l’atto vandalico contro l’auto di un agente di Polizia Locale scuote la categoria

Tempo di lettura: 2 minuti

POZZALLO, 18 Agosto 2025  – Un gesto vile e proditorio ha colpito la comunità di Pozzallo e, in particolare, il Comando di Polizia Locale. Nei giorni scorsi, l’auto privata di un agente in servizio è stata gravemente danneggiata da ignoti. L’episodio ha scatenato la reazione di “Il Fuori Coro” e OPL (Osservatorio per la Polizia Locale), due associazioni nazionali che riuniscono ufficiali e agenti da diversi Comuni italiani.

In una nota congiunta inviata al Sindaco e al Comandante della Polizia Locale di Pozzallo, i due organismi hanno espresso la loro più totale solidarietà. “Non sappiamo ancora quale sia stata la molla che abbia spinto questi inqualificabili individui ad accanirsi contro il bene privato di un collega”, si legge nel comunicato, “possiamo soltanto esternare tutto il nostro sdegno verso questi vandali”.

L’atto di violenza, che ha cercato di colpire l’agente nella sua vita privata, è visto come l’ennesima ritorsione intimidatoria o vendicativa. Le associazioni sottolineano che non è la prima volta che auto o beni personali dei poliziotti locali vengono presi di mira da chi, con un distorto punto di vista, ritiene di voler punire un collega “troppo zelante”.

Tuttavia, “Il Fuori Coro” e OPL lanciano un messaggio chiaro ai responsabili: “Non si illudano questi squallidi individui che negli atti vandalici sperano di trovare soddisfazione al loro risentimento, perché non saranno certamente questi atti vili e proditori a far recedere la volontà e la presenza della Polizia Locale dal compiere quotidianamente il proprio lavoro, sulle strade e per la comunità”.

Le associazioni ribadiscono il proprio impegno per il bene della comunità e l’ordine sociale, definiti come i pilastri di una società evoluta. Con la speranza che i colpevoli vengano presto identificati e assicurati alla giustizia, il comunicato si chiude con un forte messaggio di vicinanza al collega e al Comando di Pozzallo: “Purtroppo l’inciviltà e il barbaro vandalismo sono piante sempreverdi che non conoscono avvizzimento”.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Articoli correlati

