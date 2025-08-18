  • 18 Agosto 2025 -
Cultura | Scicli

“Autori & Libri” a Sampieri: annullata la lectio di Simonetta Agnello Hornby, ma “Cogitare” riparte con il professor Carpenzano

Tempo di lettura: 2 minuti

SAMPIERI (Scicli), 28 Agosto 2025  – Un cambio di programma importante per gli eventi culturali a Sampieri. La lectio magistralis di Simonetta Agnello Hornby, prevista per venerdì 22 agosto alle 19, è stata annullata. La scrittrice, che vive a Londra, ha comunicato la sua impossibilità a raggiungere Sampieri per motivi personali.

L’autrice avrebbe dovuto affrontare il tema “La letteratura del ‘900 siciliano con gli occhi delle donne” e ha già fatto sapere che si riserva di farlo in una prossima occasione. L’organizzazione di “Autori & Libri, conversando a Sampieri” e “Cogitare” ringrazia la scrittrice per aver condiviso il progetto culturale e le porge i migliori auguri.

Il ciclo di incontri “Cogitare” riprenderà regolarmente mercoledì 20 agosto alle 19. L’appuntamento vedrà protagonista il professor Orazio Carpenzano, preside della Facoltà di Architettura de “La Sapienza” di Roma.

La sua lectio, dal titolo “Le forme dell’acqua tra la terra e il mare”, affronterà un tema di grande attualità urbanistica: la gestione delle coste, delle acque marine e fluviali in relazione al governo del territorio. Questo argomento è oggi considerato un’ipotesi di lavoro urgente e indispensabile per garantire la salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema.

L’evento, sponsorizzato dall’Ordine degli Architetti di Ragusa, vale anche come corso di formazione professionale per i suoi iscritti.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

