Cinquant’anni dopo: la 3ª A della “Giovanni XXIII” si ritrova a Modica per festeggiare la licenza media

MODICA, 18 Agosto 2025 – Un tuffo nel passato, tra sorrisi, ricordi e un’amicizia che non si è mai spenta. Ieri sera, a cinquant’anni esatti dal loro diploma di scuola media, i ragazzi della 3ª A della scuola media statale “Giovanni XXIII” di Modica si sono ritrovati per una cena speciale in un noto ristorante della città.

L’incontro, che ha riunito gli ex compagni di classe, accompagnati dalle rispettive mogli, è stato un momento di grande emozione. Ognuno ha avuto modo di ripercorrere i ricordi di quegli anni spensierati e di condividere le esperienze di vita che li hanno portati fino a qui.

Durante la serata, un pensiero commosso è andato a chi, tra i compagni e i professori, non c’è più, e a chi non ha potuto essere presente per motivi personali. Questo gesto ha dimostrato ancora una volta il profondo legame che unisce questi ex alunni.

Il ritrovo è stato organizzato con la massima semplicità e nel rispetto reciproco, a conferma di un’amicizia vera e sincera che ha saputo resistere alla prova del tempo. A cinquant’anni dal diploma del 1975, è la testimonianza di come i legami più autentici possano durare una vita intera.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto a coloro che si sono impegnati per far sì che questo sogno diventasse realtà, permettendo a tutti di rivivere una pagina indimenticabile della propria storia.

