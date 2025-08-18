  • 18 Agosto 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Close this search box.
  • 18 Agosto 2025 -
Scoglitti | Spettacolo

“L’arte in corso”. A Scoglitti la bellezza che torna a risplendere

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Scoglitti(Vittoria) – “Il vento ci aveva fermati, ma non ha fermato i nostri sogni”. Così gli organizzatori che, dopo la sospensione dello scorso luglio a causa del maltempo, ripropongono l’appuntamento con la bellezza che torna a risplendere: domani, martedì 19 agosto, il lungomare di Scoglitti si vestirà nuovamente di arte, luce e colori, diventando cuore pulsante delle emozioni grazie alla nuova edizione della collettiva “Scoglitti in Arte: Onde e Colori”.

L’iniziativa, prevista dalle 20 a mezzanotte in concomitanza con la rassegna “Un Faro sull’Arte” (che invece è in programma dal 19 al 24 agosto), promette una serata indimenticabile tra il rumore delle onde e il cielo stellato, in cui arte, mare e cuore si fondono in un percorso coinvolgente. L’evento, ideato da Gregorio Lenzo, Daniela Marchi e Silvana Amarù, con il patrocinio del Comune di Vittoria e la collaborazione di Confcommercio, Centro Donna, Cna, Confesercenti e Pro Loco Scoglitti, celebra la creatività e l’identità della costa iblea attraverso una galleria a cielo aperto fatta di passione, bellezza e rinascita. Giunta alla quinta iniziativa, “Arte in Corso” punta a diventare “Scoglitti in Arte: Onde e Colori”, manifestazione che mira a valorizzare l’anima autentica della borgata marinara, trasformando il lungomare in uno spazio artistico suggestivo dove mare, luce e colori si intrecciano con le espressioni di arte contemporanea: pittura, fotografia, musica e poesia. Una vera e propria festa della creatività e della condivisione, pensata per dare voce ai talenti del territorio e riscoprire la ricchezza delle sue tradizioni.

“Ciò che ci dà forza e motivazione è la ricerca del bello, la riscoperta di luoghi autentici, la possibilità di coniugare gli artisti del nostro territorio con il desiderio di condivisione e la valorizzazione di ciò che ci rende una comunità”, spiegano Gregorio Lenzo, Daniela Marchi e Silvana Amarù: “Onde e Colori è un invito a riscoprire Scoglitti con occhi nuovi, a vivere il territorio attraverso il linguaggio universale dell’arte e a celebrare l’identità culturale e naturale di una terra che continua a generare bellezza”.

Ad accogliere cittadini e turisti sarà un percorso artistico che intreccia dipinti, fotografie, note musicali e versi poetici, in un dialogo continuo tra cultura e natura, tra tradizione e innovazione. L’obiettivo è quello di accendere la costa iblea di emozioni, colori e storie, trasformando una semplice serata d’agosto in un’esperienza da ricordare. Insomma, una notte d’arte e di emozioni che celebra la rinascita e la forza di una comunità capace di trasformare le difficoltà in occasioni per brillare ancora più forte.

574494
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube