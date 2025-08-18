  • 18 Agosto 2025 -
Attualità | Modica

Il gelato impreziosito dal cioccolato di Modica IGP

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica – “Il cioccolato di Modica Igp sempre più presente quale ingrediente caratterizzante nei gelati prodotti sia dagli artigiani gelatieri italiani, che dalla grande industria che ne garantisce una ampia diffusione in Italia e nei Paesi europei. La caratteristica e unica granulosità del cioccolato di Modica IGP, ben si sposa con la cremosità dei gelati immessi in commercio.

Tre casi significativi stanno caratterizzando l’estate 2025: la scelta di Sammontana che dopo 70 anni di attività oggi è la prima azienda italiana di gelato, oltre a essere il leader della pasticceria surgelata nel Paese.

Infatti , per valorizzare il BARATTOLINO della “Linea sublime cioccolato” Sammontana ha scelto il “Cioccolato di Modica IGP” . Sublime Cioccolato è il gusto più intenso che ci sia, perfetto per gli amanti del gelato al cioccolato caratterizzato dalla originale granulosità del 9% di “Cioccolato di Modica IGP” , arricchito con il 4% di Granella di “Cioccolato di Modica IGP”.

Per la “Linea Coni” è proposto il Cono Cinque Stelle Cioccolato Gelato al cioccolato decorato con variegatura al cioccolato e granella di cioccolato 100% “Cioccolato di Modica IGP”.

Per la “Linea Coppe” la oramai famosa Coppa d’Oro Cioccolato di Modica: Gelato al gusto vaniglia con panna fresca, meringhe, variegatura al cioccolato e granella di cioccolato 100% “Cioccolato di Modica IGP”

Altro interessante esempio di valorizzazione del Cioccolato di Modica IGP attraverso ITALIAMO marchio utilizzato per promuovere prodotti alimentari della eccellenza italiana. ITALIAMO non è limitato al mercato italiano; i prodotti vengono distribuiti anche in altri paesi europei, contribuendo alla diffusione della cultura gastronomica italiana all’estero. ITALIAMO mira a far conoscere e apprezzare i prodotti italiani autentici, spesso difficili da trovare al di fuori dell’Italia. CIOCCOLATO DI MODICA IGP, quindi per impreziosire e caratterizzare il gelato in barattolo ITALIAMO con ricotta, miele e, appunto, il cioccolato di Modica IGP.

Il progetto ITALIAMO è stato oggetto di studi sociologici che ne analizzano l’impatto sulla cultura del consumo, evidenziando come arricchisca il lessico alimentare e influenzi le scelte dei consumatori, secondo Food Evolvation.”

© Riproduzione riservata

