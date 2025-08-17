  • 17 Agosto 2025 -
Modica | News in primo piano | Politica

Le prime piogge a Modica: a Scardacucco la situazione si aggrava, lavori mai iniziati

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 17 Agosto 2025 –  Ancora una volta  Contrada Scardacucco, a Modica, si ritrova sommersa dall’acqua piovana, trasformandosi in un vero e proprio fiume e isolando i residenti. Una situazione drammatica e, purtroppo, ciclica che, come denunciato da tempo, non accenna a risolversi.

“È una cosa che mi fa incavolare -sbotta il consigliere comunale del Pd, Giovanni Spadaro -. L’ho spiegato mille volte, con interrogazioni e colloqui personali, che la situazione è insostenibile”. È stato persino redatto un progetto, appaltato a novembre 2024, ma a oggi i lavori non sono ancora iniziati.

L’esasperazione è palpabile. Il ritardo nell’avvio dei lavori, nonostante l’assegnazione dell’appalto, è un cruccio che pesa sulla tranquillità e sulla sicurezza dei cittadini. La domanda che sorge spontanea è: se i residenti di quel tratto avessero bisogno di uscire per un’emergenza, come farebbero?

La foto, che ritrae la strada completamente allagata, con il livello dell’acqua che arriva a lambire la soglia delle abitazioni, parla da sola. Non si tratta solo di un disagio, ma di un problema di sicurezza pubblica. Si spera che le autorità competenti intervengano al più presto per avviare i lavori, prima che un’altra alluvione, magari ancora più violenta, possa avere conseguenze ben più gravi.

© Riproduzione riservata

