giarratana | Sport

Giarratana. Successo per la “Notturna” tra fango, motori e avventura

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Giarratana – Emozioni sotto le stelle, adrenalina e passione per i motori: la “Notturna” è tornata a Giarratana nella serata di sabato 16 agosto, trasformando la Zona Artigianale in un vero e proprio circuito off-road.
L’evento, organizzato dal Club La Contea Off Road Modica con il contributo del Comune di Giarratana e del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, ha richiamato un gran numero di appassionati, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate iblea.
Ha Dalle 18:00 fino a tarda sera, i partecipanti hanno potuto assistere e prendere parte a prove spettacolari tra fuoristrada, rombi di motori e tanto fango. Non è mancata l’atmosfera di festa, resa unica dal fascino di una manifestazione che si svolge sotto il cielo notturno di agosto. Grande la soddisfazione degli organizzatori, che hanno sottolineato come lo spirito della “Notturna” non sia solo competizione, ma anche condivisione, divertimento e amore per l’avventura.
La partecipazione numerosa del pubblico e la buona riuscita della manifestazione testimoniano il crescente interesse per il mondo dell’off-road e per iniziative che uniscono spettacolo e socialità.
Nelle foto alcuni momenti della spettacolare “ Notturna”. Giarratanese.

574473
© Riproduzione riservata

